Waldheim Ferienangebot geht ins 25. Jahr

Bietigheim-Bissingen / Vivien Staib

Auch in diesem Jahr wird das Waldheim der evangelischen Gesamtkirchengemeinde wieder seine Pforten für zwei Wochen voller Spiel und Spaß für Kinder öffnen. An diesem Montag beginnt die Anmeldung für das Sommerferienprogramm, das in der Mehrzweckhalle Metterzimmern ablaufen wird.

Willkommen sind Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren. Jugendliche, die älter als 14 Jahre alt sind, können sich bereits als junge Betreuer qualifizieren und schon kleine Aufgaben übernehmen.

Pfarrer Stephan Seiler-Thies berichtet, dass es viele Betreuer gibt, die ursprünglich selbst Teilnehmer der Waldheimwochen waren: „Um einen nahtlosen Übergang von Teilnehmer zu Betreuer zu ermöglichen, kann man ab 14 Jahren bereits mithelfen und somit mit 16 Jahren als ‚ausgebildeter’ Betreuer durchstarten. Das ist immer sehr schön.“

Das Waldheim gibt es bereits seit 1993. Das diesjährige Sommerprogramm ist also gleichzeitig das 25-jährige Jubiläum. Das Sommerferienprogramm zeichne sich vor allem dadurch aus, dass die Kinder morgens um 8 Uhr von Bussen abgeholt werden, die sie zur Mehrzweckhalle in Metterzimmern bringen. Dort verbringen sie dann den ganzen Tag und werden mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen versorgt. Um 18 Uhr bringen die Busse die ausgepowerten Kinder wieder nach Hause. Laut Stephan Seiler-Thies seien die Rückmeldungen der vergangenen Jahre durchweg positiv gewesen und die Freizeiten immer voll besetzt: „Die Kinder besuchen meistens unterschiedliche Schulen und lernen sich oft in der Freizeit kennen. Es entstehen richtige ‚Waldheim-Freundschaften’.“

Zirkus ist immer dabei

Die Kinder erwarte eine Vielzahl von Aktivitäten. „Die Kinder können jeden Tag etwas anders machen. An dem einen Tag können sie beispielsweise Basteln, am nächsten Tag Fußball spielen und am übernächsten gemeinsam Jonglieren lernen“, so Seiler-Thies. Einen Programmpunkt, den die Freizeit jedes Jahr habe, sei die Zirkus-AG. Innerhalb der zwei Wochen gebe es außerdem einen Tag, an dem alle zusammen eine Wanderung unternehmen, mit einem beliebten Ziel für Kinder: einem großen Spielplatz.

Damit die Eltern sehen können, wie viele neue Freundschaften ihre Kinder geschlossen haben, findet pünktlich zur Halbzeit des Sommerferienprogramms ein Familientreffen statt, bei dem die Kinder, zusammen mit den Betreuern, ein Programm einstudieren. „Da wir dieses Jahr ein Jubiläum feiern, wollen wir gerne noch etwas Besonderes vorbereiten. Wir sind aber gerade noch in der Planung“, erzählt der Pfarrer der Friedenskirche.

Das Organisationsteam zählt 50 Leute. Die Mitarbeiter lernen sich vorher bei einem Grillabend kennen und organisieren bereits alle Aktivitäten, berichtet Seiler-Thies. Trotz alledem bleibe man flexibel; es gab laut dem Pfarrer auch schon Ausflüge in den Tierpark nach Karlsruhe oder nach Pforzheim. Was die Verpflegung angehe, bleibe wohl kein Kinderwunsch unerhört: Von Spaghetti Bolognese bis zum panierten Schnitzel sei alles dabei. Kleine Naschereien zwischendurch inklusive.