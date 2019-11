Es gibt in der Region immer mehr Autos, gleichzeitig soll der Radverkehr gestärkt werden. Durch E-Bikes steigt die Zahl der Radfahrer und damit auch die Unfallgefahr für diese Verkehrsteilnehmer in immer engmaschigeren Straßenverkehr. Aus diesem Grund streben das Polizeipräsidium Ludwigsburg und die Kreisverkehrswacht eine stationäre Jugendverkehrsschule an. Polizeipräsident Burkhard Metzger stellte die Pläne dafür dem Kreistagsausschuss für Umwelt und Technik vor. „45 Verkehrsunfälle gibt es jeden Tag im Kreis“, erklärte Metzger zum Anlass für den Ausbau der Verkehrserziehung. Für rund zwei Millionen Euro soll der Verkehrsübungsplatz in Asperg in eine stationäre Jugendverkehrsschule verwandelt werden. Der bisherige Nutzer, der Motorsportclub Hohneansperg soll aber weiter auf dem Gelände fahren dürfen.

5000 Grundschüler

Bislang wurde die Radfahrausbildung größtenteils mittels mobiler Jugendverkehrsschulen mit jährlich rund 5000 Grundschülern in etwa 240 vierten Klassen vor Ort an den Schulen durchgeführt. An den Grundschulen fand die erste Übungseinheit im Schonraum weitgehend auf den Schulhöfen unter Bedingungen statt, die neuen Vorgaben bei weitem nicht entsprechen, heißt es in der Beschlussvorlage der Kreisverwaltung. Diese Situation begründete improvisierte Lösungen und stand einer gefahrlosen, effektiven und dennoch realitätsnahen Schulung entgegen, so die Verwaltung weiter.

Deshalb wurde 2018 beschlossen, dezentrale teilstationäre Plätze zu bezuschussen mit insgesamt 50 000 Euro. Bislang haben das Angebot nur Bietigheim-Bissingen und Kornwestheim angenommen und solche Plätze eingerichtet (die BZ berichtete). Jede Stadt hat dafür 10 000 Euro erhalten. Neben der nun vorgesehenen stationären Verkehrsschule sollen die restlichen 30 000 Euro aus dem Topf aber weiter ausgeschüttet werden. Unter anderem sei da laut Finanzdezernentin Bettina Beck an Vaihingen gedacht, wo aus einem Verkehrsübungsplatz ebenfalls eine stationäre Verkehrsschule entstehen könnte.

Trotz der teilstationären Lösungen haben die Verantwortlichen nicht aufgehört, nach einem Standort für eine stationäre Verkehrsschule zu suchen. Eine stationäre Anlage biete die Möglichkeit, in einem Schonraum auf realitätsnahen Übungsflächen mit Verkehrszeichen, Kreuzungen, Kreisverkehren, Geh- und Fußgängerüberwegen und Ampeln das richtige Abbiegen, Vorfahrtssituationen und vorausschauendes und rücksichtsvolles Radfahren nachhaltig zu üben, schreibt die Kreisverwaltung. Die Anlage in Asperg biete darüber hinaus die Möglichkeit für Verkehrswacht und Polizei, gegebenenfalls aber auch für andere Träger, verkehrspräventive Angebote zu unterbreiten und Aktivitäten zu veranstalten.

Das ist geplant: Für die rund zwei Millionen Euro soll der Verkehrsübungsplatz in Asperg ertüchtigt und mit einem Fahrradparcours versehen werden. Das aktuelle Gebäude soll teilweise abgerissen werden und ein modernes Schulungsgebäude errichtet werden. Künftig soll es Schulungsräume und Büros in Asperg geben, denn die Kreisverkehrswacht soll dorthin ziehen. Auch Platz für ein Fahrradlager und eine Radwerkstatt soll entstehen.

Bei der Finanzierung soll der Landkreis 500 000 Euro übernehmen. Außerdem habe Asperg angekündigt 200 000 Euro zu zahlen. „Wir sind in Gesprächen mit benachbarten Kommunen, die unmittelbar von der Jugendverkehrsschule profitieren“, erklärte Metzger, der sich weitere Unterstützung erhofft. Zudem will er Sponsoren anwerben, dazu gehört auch die Verwendung von Bußgeldern.

Der Ausschuss unterstützte das Anliegen mehrheitlich. Der weitere Zeitplan hängt nun auch von den weiteren finanziellen Mitteln ab. 2020 sollen aber zunächst 100 000 Euro vom Landkreis benötigt werden.