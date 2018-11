Ausstellung Facettenreiche Fußballgeschichte

Eine zentrale Rolle spielt in der Ausstellung „Heimspiel“ im Benninger Adler die Geschichte des Fußballs in Benningen und die Karriere der Entenmann-Brüder. © Foto: Martin Kalb

Benningen / Simon David

Eine besondere Ausstellung zum Thema Fußball gibt es unter dem Titel „Heimspiel“ derzeit im Museum im Adler in Benningen zu sehen. Besonders nicht nur deshalb, weil es interaktive Elemente wie eine Torwand, Tischfußball und eine Taktiktafel gibt, an der die Besucher sich als Bundestrainer versuchen können. Neben diesen Angeboten erfahren die Besucher anhand mehrerer Zeitleisten und Objekte mehr über die Geschichte des Fußballs.

Eine zentrale Rolle spielt dabei natürlich die Geschichte des Fußballs in Benningen. Immerhin schaffte der TSV 1960 den Sprung in die 1. Amateurliga. Mit 102:25 Toren und 53:3 Punkten wurden die Benninger damals Meister in der 2. Amateurliga und setzten sich in den anschließenden Aufstiegsspielen durch. Zu den Heimspielen in dieser Zeit kamen im Schnitt 1600 Zuschauer, bei den Aufstiegsspielen waren es zum Teil mehr als 4000. So viele Zuschauer konnte der Sportplatz gar nicht fassen, weshalb Hunderte von Zuschauern die Spiele sogar von den gegenüberliegenden Weinbergen aus verfolgten. Bis 1963 hielten sich die Benninger in der 1. Amateurliga.

Die besten Spieler abgeworben

Hauptgrund dafür war, dass die besten Spieler von anderen Vereinen abgeworben wurden. So wechselte Rudi Entenmann zum VfB Stuttgart. Auch sein vor einigen Jahren verstorbener Bruder Willi schaffte den Sprung zum VfB und wurde 1984 als Co-Trainer sogar Deutscher Meister.

„Mein Großvater war ein begeisterter Turner. Er wollte unbedingt, dass mindestens einer seiner drei Enkel Turner wird“, berichtete Rudi Entenmann am Donnerstagabend bei einem Gesprächsabend im Museum im Adler. „Ich hatte Glück, dass ich so krumme Beine hatte, deshalb konnte ich gleich mit dem Fußball anfangen. Der Willi musste zuerst Turnen. Später hat er aber doch noch den Weg zum Fußball geschafft“, sagte Entenmann.

Weitgehend unbekannt dürfte sein, dass Willi Entenmann als Jugendlicher Württembergischer Meister im Kunstradfahren wurde, ehe ihm der Durchbruch als Fußballer gelang. Dass keiner seiner Enkel beim Turnen geblieben ist, dürfte Entenmanns Großvater bedauert haben. Immerhin gehörte er einer Generation an, in der sich Fußballer und Turner eher distanziert gegenüber standen.

Fußball zunächst elitär

„Fußball war in seiner Anfangszeit noch kein Massenphänomen wie heute“, sagt Museumsleiterin Christina Vollmer. Im Gegenteil war Fußball in der Anfangszeit vor allem bei Studenten beliebt. „Fußball war damals noch sehr elitär. Erst mit Erleichterungen im Bereich der Arbeits- und Sozialgesetzgebung wurde es ab der Zeit der Weimarer Republik allmählich zum Massensport“, berichtet Vollmer.

Zahlreiche Fakten zur Entstehung und Weiterentwicklung des Fußballs können die Besucher im Museum im Adler erfahren. Und das nicht nur, was den Benninger Fußball betrifft. Auch die Gründung der ersten kontinentaleuropäischen Profiliga in Österreich und die Einführung von Rückennummern auf Trikots ab 1939 finden in der Ausstellung Erwähnung.

Fußballschuhe von Miroslav Klose

Neben den Texten auf den Zeitleisten gibt es zahlreiche interessante Exponate. Beispielsweise sind die Fußballschuhe ausgestellt, die Miroslav Klose 2006 im Spiel um Platz drei trug. Auch Fußbälle aus verschiedenen Epochen werden gezeigt. Ganz zu Beginn des Fußballsports wurde mit Schweinsblasen gespielt. Das ausgestellte Exemplar eines Schweinsblasen-Balls ist übrigens eine Eigenproduktion von Christina Vollmer. Neben Fußbällen und Schuhen gibt es Trikots und zahlreiche weitere interessante Exponate.

Der Ort der Sonderausstellung könnte übrigens kaum besser gewählt sein. Bevor der TSV Benningen ein eigenes Vereinsheim hatte, trafen sich Spieler und Verantwortliche häufig im Adler. Dort gab es auch einen der ersten Fernseher im Ort. Der Sieg der deutschen Nationalmannschaft im WM-Finale 1954 wurde auch hier begeistert verfolgt. Am 4. Juli 2019, dem Jahrestag des „Wunders von Bern“ wird der gleichnamige Spielfilm als Openair-Event im Adlerhof gezeigt. Doch bereits vorher gibt es zahlreiche Veranstaltungen wie Kinderführungen, Lesungen und anderen Angeboten.

„Bislang war nur der Sonntag unser Öffnungstag. Aufgrund des Themas ist der Mittwoch dazu gekommen, der sich hoffentlich bald etablieren wird“, sagt Christina Vollmer. Das Interesse an den ersten Ausstellungstagen und der Veranstaltung „Unsere Helden!“ war bereits sehr groß. Bis zum Ende der Ausstellung am 21. Juli 2019 werden sicher noch viele Interessierte den Weg ins Museum im Adler finden.

Info Geöffnet ist das Museum Adler in Benningen mittwochs und sonntags von 14 bis 17 Uhr.