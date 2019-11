Nass und unangenehm kalt zeigt er sich, der Herbst in diesen Tagen. Nur selten streicheln die bunten Blätterfarben die trübe Seele. Doch natürlich haben wir Schwaben auch hier ein Rezept gegen die Herbstmelancholie. Nein, nicht den Herbst mit schwerem Rotwein schön trinken. Vielmehr lässt eine heiße Flädlessuppe den Genießer frohlocken. Nicht nur in der hiesigen Region kennt man die herzhafte Fleischbrühe, die mit feingeschnittenen Flädla – für die Ortsunkundigen: Pfannkuchen – zur Offenbarung wird. Profan wird sie in Restdeutschland als Eierkuchensuppe bezeichnet, in jüdischen Rezepten wird sie als Fanzelsuppe, in weiten Teilen Österreichs als Frittatensuppe, in Frankreich als Consommé Célestine, in Ungarn als palacsintatészta-leves und in Italien als Brodo con tagliolini di crespelle, dabei allerdings als Variante mit Hühnerbrühe, verspeist. Den Topf und die Pfanne auf den Herd und den Herbst schön löffeln.