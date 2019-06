Themen in diesem Artikel Verspätung

Der gelegentliche Bahnfahrer ist in diesen Tagen auf dem Großsachsenheimer Bahnhof recht irritiert, wenn es um das Thema Fahrkarte geht. Ein Betonsockel mit Blechabdeckung steht an der Stelle, an der zuvor die Fahrkartenautomaten der Bahn standen. Ein Aushang auf dem Bahnsteig macht die Fahrgäste darauf aufmerksam, dass man das Ticket im Zug lösen soll.

Keine großen Veränderungen

Mathias Roger aus Sachsenheim fährt jeden zweiten Tag mit dem Zug. Seiner Ansicht nach hat sich bis jetzt im Vergleich zur DB-Regio noch nicht viel geändert. Außer, dass an diesem Tag die Fahrgäste ohne Fahrschein nach Bietigheim fahren müssen. Heiko Reimer aus Kleinsachsenheim fährt drei bis viermal die Woche von Sachsenheim nach Bietigheim. „Was die Verspätungen angeht, kann ich noch keinen Unterschied feststellen“, sagt er. Erst am Wochenende hatte ein Zug, mit dem er fahren wollte, zunächst zehn, schließlich 30 Minuten Verspätung. Der Zug bei der BZ-Testfahrt hat zehn Minuten Verspätung. Grund für diesen Zeitverzug war nach Auskunft von Abellio die Überholung durch einen Zug von GoAhead. Die schnelleren IRE-Züge haben Vorfahrt, die Regionalbahnen müssen daher warten, so Abellio.

Dieser Zug ist kein neues Fahrzeug, sondern ein Leih-Triebwagen von Agilis. Im Bietigheimer Bahnhof steht immerhin schon ein nagelneuer gelb-weiß-dunkelgrauer Abellio-Fahrausweisautomat. Fahrausweise gibt es an diesem Automaten trotzdem nicht. Auf dem Display ist zu lesen, dass sich das Gerät im Bootvorgang befindet, und das, wie Fahrgäste berichten, schon seit Tagen. Also muss hier ein alter DB-Fahrkartenautomat herhalten. Das 2-Zonen-Ticket nach Ludwigsburg kostet 2,90 Euro. Der Zug Richtung Ludwigburg startet mit sechsminütiger Verspätung. Es ist ein alter DB-Regio-Triebwagen. Gähnende Leere in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse stehen die Fahrgäste. Ein Kontrolleur lässt sich nicht blicken.

Auf dem Ludwigsburger Bahnsteig weiß Hans Biesz nur Gutes über den neuen Anbieter zu berichten. Seit acht Jahren fährt er auf der Bahnlinie Ludwigsburg-Vaihingen. Sein Eindruck ist, dass die Abellio-Mitarbeiter äußerst freundlich seien. Pünktlich startet der Zug für die Rückfahrt nach Bietigheim. Pech – kein neuer Zug, es ist wieder ein DB-Fahrzeug. Auf dem Bahnsteig in Bietigheim angekommen, wird eine junge Dame von anderen Fahrgästen gefragt, ob beim nächsten Zug der vordere oder hintere Zugteil nach Pforzheim fährt. Dies ist in der Tat neu am Abellio-Konzept. Dabei handelt es sich um das sogenannte Flügelkonzept. Auf der Fahranzeige wird auch darauf hingewiesen, dass der Zug in Mühlacker geteilt wird. Die Regionalbahnen 17a und 17c beziehungsweise 17a und 17b fahren gekuppelt bis Mühlacker. Dort werden die Züge geteilt. Die Linie 17a fährt von dort aus weiter nach Pforzheim, die Linie RE 17b fährt über Bruchsal/Bretten nach Heidelberg und die Linie RB17c fährt bis Bruchsal/Bretten.

Große Panorama-Fenster

Tatsächlich fährt dann endlich ein nagelneuer weiß-gelb-grauer Talent-2-Abellio Triebwagen im Bietigheimer Bahnhof ein. Sogar überpünktlich, weil der Zug nach Fahrplan erst sieben Minuten später weiterfährt. Der erste Eindruck ist sehr positiv. Die Fahrzeuge sind geräumig, großzügig gestaltet, der Baden-Württemberg-Löwe ziert die Sitzpolster, die Fenster sind weit heruntergezogen und sorgen für eine helle Atmosphäre im Wageninnern und bieten einen tollen Blick auf die vorüberziehende Landschaft, fast wie Panoramafenster. Die Fahrzeuge sind mit Klimaanlage, Klapptischen, Steckdosen und Internetzugang über WLAN und Fahrradstellplätzen ausgestattet. Barrierefreie Zugänge und Toiletten sind in den Talent-2-Zügen ebenfalls vorhanden. Aus dem Sitz bietet sich ein wunderbarer Blick vom Viadukt auf Bietigheim. Ein Abellio-Zugbegleiter gibt geduldig Auskunft.

Bleibt abzuwarten, wie Abellio und die neuen Fahrzeuge die Feuertaufe im Berufsverkehr bestehen. Kurz vor dem Halt in Großsachsenheim macht sich ein Familienvater Sorgen, ob er und seine Familie den Anschlusszug in Vaihingen erreichen, weil der Zug zwischenzeitlich eine Minute Verspätung hat, und nur drei Minuten Luft zum Umsteigen sind. Mit zwei kleinen Kindern durchaus ambitioniert. Das Display im Eingangsbereich des Wagens, das die Ankunftszeiten an den weiteren Stationen anzeigt, verströmt mehr Zuversicht. Demnach müsste der Zug in Vaihingen sogar eine Minute früher eintreffen.

Bis Juli neue Automaten

Auf dem Bahnsteig in Großsachsenheim wurden zwischenzeitlich die Sockel der nicht existenten Fahrkartenautomaten abgebaut. Nach Auskunft von Abellio-Sprecherin Hannelore Schuster wird der Automat in den nächsten Tagen aufgestellt und innerhalb der nächsten Woche in Betrieb gesetzt. In der ersten Betriebsaufnahmestufe nimmt Abellio 34 eigene Fahrkartenautomaten entlang der Linien RB 17a, 17b und 17c in Betrieb. Im Gesamtnetz sind es 89 Automaten. Bis Mitte Juli sollen alle Automaten betriebsbereit sein.

Bei Abellio ist man bis jetzt mit dem Start durchaus zufrieden. Es gab gelegentlich Verspätungen, aber alles war noch im Rahmen dessen, was man in der Anfangsphase erwartet hatte. Einige der Verspätungen sind scheinbar der Tatsache geschuldet, dass Abellio sich das Schienen-Netz der DB-Netz mit den anderen Bahnunternehmen teilen muss. Weil neue Triebwagen des anderen Anbieters Go-Ahead technische Störungen hatten, kam es zu verspäteten Streckenfreigaben für die Abellio-Züge. So sind nach Aussage von Hannelore Schuster etliche Verspätungen zustande gekommen. Mit den bisher verfügbaren zwei Talent-Triebwagen ist Abellio zufrieden. Für Ende August hat der Hersteller Bombardier die restlichen Züge versprochen. Die fabrikneuen Triebwagen sollen, so der Hersteller Wort hält, nach den Sommerferien endlich eingesetzt werden können. Aktuell fahren fünf Lokführer der DB-Regio für Abellio. Ansonsten setzt das Unternehmen auf eigenes Personal.