Gericht Erzieher vergreift sich an Kindern

Ludwigsburg/Asperg / Heike Rommel

Ein diffiziler Fall des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen hat die Strafabteilung des Ludwigsburger Amtsgerichts beschäftigt. Als Belastungszeuginnen gegen einen 53-jährigen Erzieher, der über eine Zeitarbeitsfirma in diesem Asperger Kindergarten gelandet war, traten Erzieherinnen im Alter von 24 bis 42 Jahren auf. Auf ihren Beobachtungen fußte eine Strafanzeige durch das Asperger Ordnungsamt.

Bislang unbescholten

Die Tatvorwürfe seitens der Stuttgarter Staatsanwaltschaft gegen den bislang unbescholtenen Mann, der Zeit seines Lebens in mehr oder weniger qualifizierten Jobs mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet hat: Er wurde angeschuldigt, am 21. Juni diesen Jahres einen kleinen Jungen beim Spielen mit dem Rasensprinkler im Garten des Kindergartens mit den Worten angemacht haben, „Deine Badehose ist ja noch gar nicht nass, oder?“. Nach diesem Satz, so die 24-jährige Hauptbelastungszeugin und studierte Erzieherin des Kindergartens vor Gericht, hätte ihre „Zweitkraft“ (der Angeklagte) dem Jungen mit der einen Hand vorne an die Hose gefasst und mit der anderen Hand ans Gesäß. Dann hätte der Beschuldigte seine Hände vorne an der Hose und hinten am Po auf und ab gerieben.

Gegen 15.30 Uhr am selben Tag sei in diesem Kindergarten die sogenannte „Pizza-Massage“ angesagt gewesen, wie sie der Beweisaufnahme nach nicht nur in Asperg üblich ist. Es handelt sich um eine Rückenmassage: Die Kinder gehen jeweils zu zweit zusammen, rollen sich zu einer Geschichte, welche die Erzieherin vor liest, gegenseitig Teig auf dem Rücken aus und belegen diesen mit Zutaten. Damit, dass ihre Zweitkraft einem kleinen Jungen das Gesäß wie einen Teig geknetet habe, könne die Pizza-Massage aber nichts zu tun haben, sagte die 24-jährige Erzieherin. Sie habe „verdutzt“ (bei der Polizei sagte sie noch „schockiert“) beobachtet, wie der Angeklagte einem Jungen den Po geknetet habe und hätte die „Pizza-Massage“ dann spielerisch abgebrochen.

Vom 26. Juni gegen 11.30 Uhr datierte ein dritter Vorfall, welchen der Angeklagte genauso abstritt wie die voran gegangenen beiden: Er sollte sich im Schneidersitz in der Garderobe des Kindergartens, wo sich die Kinder umziehen mussten, vor die Bank gesetzt und dabei einen Jungen in den Schritt gegriffen haben. Der Junge habe gelacht, hieß es in der Anklage. Das wollte eine ältere Erzieherin beobachtet haben.

Die Erzieherinnen besprachen sich untereinander und wandten sich dann an die Stadt Asperg, wo sie der Ordnungsamtsleiter für „glaubhaft“ befand und Strafanzeige bei der Polizei erstattete. Die Stadt zog sofort die Konsequenzen, damit der Angeklagte aus dem Kindergarten verschwindet und dort in Zukunft keinesfalls mehr auftaucht.

Angeklagter bestreitet Vorfall

Der Angeklagte ließ zu alldem eine Erklärung durch seinen Verteidiger abgeben. Er habe nie sexuelle Handlungen an Kindern begangen. Die 24-jährige Erzieherin habe ihn sogar gebeten, die „Pizza-Massage“ mit dem Jungen durchzuführen und er habe nicht gewusst, dass sich jugendpornografische Bilder auf seinem Computer befinden. Die Beweisaufnahme war in diesem Fall schwierig, weil der Angeklagte bei den Erzieherinnen nicht allzu beliebt gewesen zu sein schien und es keine neutralen Zeugen gab. Die Eltern der beiden mutmaßlich missbrauchten Jungs traten als Nebenkläger auf, waren bei den angeblichen Vorfällen ja aber auch nicht dabei.

Sie bekommen kraft Beschlusses mit der Einstellung des Verfahrens durch Strafrichterin Dr. Franziska Scheffel jeweils 400 Euro von dem Zeitarbeit-Erzieher als Wiedergutmachung. Die Kosten ihrer Nebenklage trägt die Staatskasse. 1500 Euro an den Verein Aktion Kinderschutz ist der ehemalige Erzieher auch noch bereit zu bezahlen. Er musste sein Einverständnis geben, damit sein Verfahren gegen Geldzahlung eingestellt wird.