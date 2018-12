Osmanen Erstes Geständnis im Prozess

Kreis Ludwigsburg / Bernd Winckler

Im Verfahren gegen fünf mutmaßliche Osmanen-Rocker-Mitglieder vor dem Stuttgarter Landgericht wegen gemeinschaftlichen versuchten Mordes an einem Bahoz-Anhänger in Kornwestheim (die BZ berichtete) erhellte sich jetzt, dass einer der Angeklagten aus der Untersuchungshaft heraus offensichtlich mit einem illegalen Handy vor Prozessbeginn mit einem Freund telefonierte.

Aussage verweigert

Der 21-Jährige Freund verweigerte am Montag dazu allerdings die Aussage. Wenn der Zeuge zugibt, dass er mit dem 26-jährigen Hauptangeklagten telefonierte, während dieser bereits in Untersuchungshaft saß – und dies offensichtlich auch mit einem illegal in die JVA eingeschmuggelten Handy –, wäre dies eine versuchte Strafvereitelung. Doch als möglicher Beschuldigter machte der Zeuge von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch.

Hingegen machte am Montag erstmals einer der Angeklagten Angaben zu den Vorwürfen. Laut Anklage soll die Gruppe in der Dorfwiesenstraße in Kornwestheim das Opfer, welches der Bahoz-Szene zugeordnet wird, verprügelt und mit einer Machete schwer verletzt haben, weil gegen ihn ein Stadtverbot ausgesprochen worden war, er aber trotzdem in Kornwestheim sei, so die Aussage des Angeklagten, die er von seinem Anwalt verlesen ließ. Der 20-jährige Angeklagte gibt in der Erklärung zu, dass er dabei war. Er lässt aber auch vortragen, dass er und seine neben ihm sitzenden Freunde nicht der Rockergruppe Osmanen Germania BC angehören.

Die Mitangeklagten hätten ihn gebeten, bei der Strafaktion mitzumachen. Dabei sei aber geplant gewesen, den Mann nur leicht zu verletzten und einzuschüchtern. Vom Einsatz einer scharfen Machete wisse er nichts.

Erstes Geständnis

Nach dem jetzt ersten Geständnisses eines Angeklagten hoffen die Richter, dass auch die übrigen vier Angeklagten endlich zur Sache Angaben machen, eventuell sogar gestehen. Dann könnte das Verfahren noch in diesem Jahr sein Ende finden. Denn beim Landgericht liegen noch etliche Anklageschriften gegen mutmaßliche Straßenrocker bezüglich Körperverletzungen und Mordversuchs. Auch wegen einer in Ludwigsburg begangenen Brandstiftung am Geländewagen eines Gastwirts soll demnächst extern verhandelt werden.