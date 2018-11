Kulturprogramm Erste Runde für die „Freiberger Reihe“

Freiberg / bz

Das neue Kulturprogramm „Freiberger Reihe“ für das erste Halbjahr 2019 der Stadt Freiberg und des Freiberger Kulturverein steht fest. Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm aller Sparten erwartet die Besucher, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Den Auftakt macht die Band Planet Floyd mit „The German Pink Floyd Tribute Show“ am Freitag, 18. Januar, gefolgt vom Kindertheater „Der kleine Hui Buh – verspukt und zugehext“ am Sonntag, 3. Februar, und dem Kabarettist Philipp Weber mit „Weber N°5: Ich liebe Ihn!“ am Samstag, 16. März.

Vorverkauf ab 26. November

Die Stadt Freiberg und der Freiberger Kulturverein bieten mit der „Freiberger Reihe“ im 1. Halbjahr 2019 eine Auswahl verschiedenster Veranstaltungen aus den Bereichen Kindertheater, Kammermusik, Kabarett, Musical und Musik. Der Vorverkauf startet am Montag, 26. November.

Gleich zu Beginn des neuen Jahres startet die Reihe am Freitag, 18. Januar 2019, mit einer German Pink Floyd Tribute Show mit der Band Planet Floyd. Eine der sehr wenigen Bands, die sich dieser Herausforderung stellen, das Publikum in die magische Musikwelt von Pink Floyd mitzunehmen.

Tollpatschig, frech und verspukt sympathisch: „Der kleine Hui Buh“ ist der Star des neuen Bühnenabenteuers. Am Sonntag, 3. Februar 2019, ist Hui Buh das kleine Nachwuchsgespenst und Spukanfänger zu Gast im Prisma. Und weil jeder mal klein anfängt, erzählt die Geschichte für Kinder ab 4 Jahren von Hui Buhs kleinen und großen Spuk-Katastrophen.

Wie heißt es so schön: Der Mensch kauft Dinge, die er nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die er nicht mag. Genau davor möchte Philipp Weber das Publikum am Samstag, 16. März 2019, in der Schlosskelter schützen. Sein Kabarettprogramm „Weber N°5: Ich liebe ihn!“ ist ein feuriger Schutzwall gegen jegliche Versuche der Manipulation.

Am Mittwoch, 27. März 2019, ist das Trio Ostertag mit dem Programm „Eleganz und Èlègance“ zu Gast in der Freiberger Schlosskelter. Die Besucher erwartet Kammermusik mit der Violine, der Viola und dem Violoncello.

Die Festplatte im Kopf entmüllen und eine frische Denke hoch laden. Darum geht es in Sissi Perlinger´s neuem Programm „Ich bleib dann mal jung“, mit dem sie am Samstag, 30. März 2019, im Prisma zu Gast ist. Unter dem Motto „Ich leg mir mal den Schalter um...“ klopft sie alle Aspekte des Alters auf seine positivsten Aspekte ab.

Im Frühling 2018 hat das Ensemble „Go Musical to help” zum ersten Mal in Freiberg erfolgreich die Musical-Komödie „Die Addams Family” ins Prisma gebracht. Im April 2019 folgt nun „Hairspray – Das Broadway Musical“ mit sechs Terminen im Prisma. Mit dem 1960er-Jahre Motown-Sound, mitreißender Rock’n’Roll Musik und erstklassigem Rhythm and Blues ist Hairspray eine knallbunte „Feel-Good-Show“ für die ganze Familie.

Wer hat Teenager in der Pubertät? Wer war selbst mal Teenager in der Pubertät? Für denjenigen lohnt es sich am Sonntag, 14. April 2019, den Diplom-Pädagoge Matthias Jung in der Schlosskelter live zu erleben.

Am Sonntag, 5. Mai 2019, fliegt ein sehr kleiner, rundlicher und sehr selbstbewusster Herr mit dem Namen „Karlsson“ ins Prisma. Karlsson vom Dach ist ein außergewöhnlicher Kerl, der bloß an einem Knopf drehen muss, der ungefähr mitten vor seinem Nabel sitzt, und sofort springt ein winzig kleiner Motor an, den er auf dem Rücken hat.

Was macht eigentlich ein gelungenes Konzertprogramm aus? Große Namen findet man in den Programmen des Hugo-Kauder-Trios kaum, große Musik jedoch durchaus. Am Mittwoch, 29. Mai 2019, sind sie mit ihrem Programm „Vergessene Spätromantik“ in der Freiberger Schlosskelter zu hören.

In seinem dritten Soloprogramm hat es Stefan Waghubinger ganz nach oben geschafft. Auf dem Dachboden der Garage seiner Eltern suchte er eine leere Schachtel und fand den, der er mal war, den, der er mal werden wollte und den, der er ist. Das Publikum findet Stefan Waghubinger am Samstag, 8. Juni 2019, in der Freiberger Schlosskelter.

Info Tickets für alle Veranstaltungen sind online unter www.reservix.de sowie in allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich. Info- und Kartentelefon der Stadt Freiberg: (07141) 27 80.