Überall auf den Getreidefeldern sind die Mähdrescher voll im Einsatz. Für die Ernte sind die derzeit vorherrschenden Wetterbedingungen gut.

Die Ernte ist voll im Gange, dies bestätigt auch Eberhard Zucker, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes Ludwigsburg Heilbronn. Allerdings, so Eberhard Zucker, läuft die diesjährige Ernte etwas anders ab, als sonst üblich. In diesem Jahr wird zuerst der Winterweizen gedroschen, dann erst die Sommergerste.

Dies ist sehr ungewöhnlich. Normalerweise wird erst die Sommergerste und dann der Winterweizen gedroschen. Wegen dem relativ trockenen Frühjahr ist die Sommergerste jetzt noch nicht so weit wie der Weizen. Die Trockenheit Mitte April führte dazu, dass die Gerste zunächst schlechte Keimbedingungen hatte. Eberhard Zucker kann sich nicht daran erinnern, dass der Weizen schon einmal komplett vor der Gerste geerntet wurde.

Ernte etwa eine Woche früher

Dieses Jahr ist die Ernte etwa eine Woche früher als im Schnitt der letzten zehn Jahre. Betrachtet man die letzten rund 40 Jahre, hat sich der Erntebeginn nach der Beobachtung von Eberhard Zucker, um rund zwei bis drei Wochen nach vorne verlagert. Zucker sieht darin einen eindeutigen Beleg für eine Klimaveränderung.

Durchschnittlicher Ertrag

Insgesamt ist der Ertrag je nach Bodenqualität sehr unterschiedlich. Auf guten Böden ist die Kornausbildung und der Eiweißgehalt sehr gut. Auf den schweren Tonböden hingegen, die stark unter der Trockenheit gelitten haben, sei der Ertrag etwas schlechter als der Durchschnitt. Insgesamt wird es eine durchschnittliche Ernte geben.

Eine Rekordernte wird es auf jeden Fall nicht. Die Müller, mit denen Eberhard Zucker bis jetzt gesprochen hat, sind mit der Qualität des Korns sehr zufrieden. Der Ertrag dürfte so zwischen sechs bis achteinhalb Tonnen pro Hektar liegen. Der Durchschnitt beträgt normalerweise etwa 7,5 Tonnen. Insgesamt fällt die Ernte besser aus als gedacht. Anfang des Jahres war es zwar zu trocken, aber die Regenfälle im Juni haben dazu geführt, dass die Körner relativ groß wurden. Die Anzahl der Ähren ist wegen der Trockenheit im April geringer als sonst. In der Phase fängt der Keimling an sich zu teilen, durch den Wassermangel haben sich da die Triebe wieder reduziert. Die Ährenanzahl hat normalerweise einen größeren Einfluss auf den Ertrag, als die Kornschwere.

In 14 Tage ist die Ernte vorbei

Diese Woche wird noch Weizen gedroschen, dann folgen die ersten Sommergerste-Felder. Roggen wird jetzt teilweise auch schon gedroschen. Alle Getreidearten werden in den nächsten 14 Tagen vollends geerntet. Die Wintergerste wurde bereits vor zwei Wochen geerntet, Raps ist nach Aussage von Eberhard Zucker in der hiesigen Region ebenfalls bereits geerntet. Erbsen und Bohnen folgen auch demnächst. Die Sojabohne wird normalerweise erst im September mit dem Mähdrescher geerntet.

Was die Verfügbarkeit der Mähdrescher angeht, kommt der einzelne Landwirt nicht immer an seinem Wunschtermin zum Zug, aber an sich sieht Eberhard Zucker darin kein Problem. Eng kann es jedoch bei den Mühlen werden, da kann es zu Staus kommen. Das ist dann eher der begrenzende Faktor. Selbst ein kurzer Regenschauer wäre für die Ernte kein Hindernis. Nach zwei bis drei Stunden Sonne, könne man da bereits mit der Ernte fortfahren. Nach größeren Regenschauern, würde es es je nach Regenmenge ein bis zwei Tage dauern, bis das Korn wieder durchgetrocknet ist.

Preis nicht zufriedenstellend

Der Preis, den man derzeit für Weizen erzielen kann, ist nicht zufriedenstellend. Ein guter Preis wären 20 Euro pro Doppelzentner, ein schlechter Preis wären 14 Euro pro Doppelzentner. „Irgendwo dazwischen werden wir uns bewegen“, so Eberhard Zucker.

Besonders schlecht sieht es bei dem Preis für Sommergerste aus. Die Sommergerste wird in der Regel als Braugerste verkauft, da spüren auch die Landwirte, dass der Bierabsatz infolge der Corona-Pandemie wegen abgesagter Festivitäten (keine Straßenfest und dergleichen) stark zurückgegangen ist. Deshalb sind da die Preise inzwischen mächtig unter Druck geraten.

Arbeit bis spät in die Nacht

Für die Landwirte ist in diesen Tagen auf jeden Fall harte Arbeit angesagt. So gegen 11 Uhr ist die Taunässe von der Nacht so weit abgetrocknet, dass der Mähdrescher dann starten kann. Die Mähdrescher sind dann häufig bis um Mitternacht im Einsatz. Teilweise wird sogar bis in die Morgenstunden geerntet.

Grundsätzlich bittet Eberhard Zucker um Verständnis, dass jetzt momentan nachts länger gearbeitet wird, dafür wird die Ernte bis voraussichtliche Ende nächste Woche vorbei sein. Dann kehrt wieder Ruhe ein. Ansonsten wirbt Zucker für ein gutes Miteinander auf den Feldwegen und der Straße, gerade jetzt, wenn die teils großen Ernte-Maschinen und Traktoren mit vollen Hängern unterwegs sind.