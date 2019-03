Murr/Steinheim Erneut ein Toter bei Verkehrsunfall

Murr/Steinheim / sol

Wieder hat es auf den Straßen des Landkreises einen schweren Unfall gegeben mit tödlichem Ausgang. Er ereignete sich am Freitagabend kurz nach 20 Uhr zwischen Murr und Steinheim in der Nähe des Steinbachtunnels. Zum Verlauf des Unfalls konnte die Polizei am späten Abend noch keine Informationen geben, da die Beamten noch im Einsatz waren. Sicher ist, dass drei Pkw zusammenstießen. Dabei wurde eine Person tödlich verletzt, vier weitere Personen wurden verletzt, zwei davon sehr schwer. Alle drei Fahrzeuge wurden sehr stark beschädigt.