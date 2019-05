Themen in diesem Artikel Gemeinderatswahl

Am Sonntag wurden auch die neuen Gemeinderäte gewählt. Die Auszählung erfolgt an diesem Montag. Die BZ listet die bereits vorhandenen Ergebnisse hier sukzessive auf:

Ingersheim

FWG: 6 Sitze (34,9 %)

SPD/FB: 4 Sitze (22,9 %)

CDU: 3 Sitze (16,9 %)

WIR: 2 Sitze (11,5 %)

MiT: 2 Sitze (8,1 %)

FDP:1 Sitz (5, 7%)

FWG

Karl Walter Seitz

Hanne Hallmann

Jürgen Fleischmann

Stephanie Fritz

Carmen Buchgraber-Musch

Andreas Luidthardt

SPD/FB

Thorsten, Majer

Hilde Grabenstein

Katrin Schaaf

Maxie Walter

CDU

Ursula Heinerich

Marcus Scheyhing

Irene Betsch

WIR

Tobias Willmann

Karin Zimmer

MiT

Martina Spahlinger

Janina Wagner

FDP Christoph Leibrecht

Bietigheim-Bissingen

CDU: 8 Sitze (26,1 %)

FW: 7 Sitze (20,3 %)

GAL: 7 Sitze (22 %)

SPD: 6 Sitze (19,7%)

FDP: 3 Sitze (9,7 %)

BMD: 1 Sitz (2,2 %)

CDU

Claus Stöckle

Thomas Wiesbauer

Jürgen Weller

Eva Jahnke

Karin Wittig

Tabea Gailing

Hermann Eppler

Marcus List

FW

Dr. Vassilios Amanatidis

Eberhard Blatter

Stephan Muck

Ute Epple

Andreas Unkel

Petra Kühlthau

Hans-Martin Sachs

SPD

Thomas Reusch-Frey

Werner Kiemle

Ines Kimmich

Dr. Rolf Breitenbücher

Günter Krähling

Uwe Careni

GAL

Traute Theurer

Axel Armbruster

Albrecht Kurz

Attila Tür

Manuela Buchholz

Cornelia Eckstein

Simone Oehl

FDP

Götz Noller

Dr. Arno Steilner

Dr. Georg Mehrle

BMD

Nicole Fröhlich

Besigheim

BMU: 5 Sitze (26,70 %)

CDU: 4 Sitze (16,99 %)

FWV: 3 Sitze (18,95%)

WIR: 3 Sitze (19,87%)

SPD: 2 Sitze (14,39 %)

FDP: 1 Sitz (3,11 %)

BMU

Helmut Fischer

Miriam Staudacher

Hansjörg Kollar

Thomas Pulli

Dr. Anne Posthoff

CDU

Achim Schober

Ulrich Gerstetter

Ulrich Herbst

Ruben Wald

FWV

Friedrich Köhler

Walter Zayhle

Stefan Bruker

WIR

Edgar Braune

Frank Land

Manfred Hiller

SPD

Christian Herbst

Sybille Reustle

FDP

Thomas Herbst

Bönnigheim

FWV/CDU: 6 Sitze (33,74 %)

UWG: 6 Sitze (31,73 %)

SPD: 3 Sitze (16,07 %)

Grüne: 3 Sitze (18,45 %)

FWV/CDU

Frank Samuel Sartorius,

Karin Schwittay

Christine Bayha

Christa Häußer

Frank Müller

Tilo Rommler

UWG

Hans-Martin Jäger

Markus Stahl

Michael Gerdes

Dittmar Zäh,

Jens Hofäcker

Atinojenis Papadopoulos

SPD

Renate Opiolla

Dorothea Bechtle-Rüster,

Marcus Bachmann

GRÜNE

Jochen Türk,

Karin Brenzke-Rösinger,

Jürgen Carstens

