Was sich schon Anfang Oktober andeutete (die BZ berichtete) wird immer mehr zur Realität: Die Müllgebühren im Landkreis werden drastisch steigen. Für einen Musterhaushalt mit vier Personen wird die Entsorgung im kommenden Jahr 14,5 Prozent teurer. Dafür hat am Freitagnachmittag der Ausschuss für Umwelt und Technik des Ludwigsburger Kreistags seine Zustimmung gegeben. Im Einzelnen werden Jahres- und Behältergebühren um 14 Prozent steigen, Restmüllleerungen um vier Prozent und Biomüll um 100 Prozent.

Was sind die Gründe für einen so deutlichen Anstieg? Die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Ludwigsburg (AVL) hat zwar 2018 gemeinsam mit dem Fachbereich Abfallgebühren der Kreisverwaltung einen Überschuss von 2,57 Millionen Euro erzielt. Gleichzeitig steigen die Kosten für Biomüll durch einen neuen Vergärungsvertrag. Das Ziel dabei ist mehr Müll vergären zu lassen als zu kompostieren, weil das umweltfreundlicher ist.

Neuer Vertrag notwendig

Vor allem sind es aber die deutlich höheren Restmüllkosten, die die Entsorgung laut Kreisverwaltung verteuern. Weil die Laufzeit des Vertrags mit dem bisherigen Entsorger am 31. Mai 2020 endet, musste neu ausgeschrieben werden. Dafür gab es aber nur einen Bewerber, nämlich den bisherigen Vertragspartner, die Firma „TPLUS“. Weil das Angebot deutlich über dem Vergabepreis lag wurde laut Kreisverwaltung ein zweites Mal ausgeschrieben und auch noch verhandelt, dennoch liegt der Preis nun 20,5 Prozent über den bis Ende 2019 geltenden Satz und 14,1 Prozent über dem der vertraglich vereinbarten Anpassung zum 1. Januar 2020. Als Grund für die geringe Angebotszahl sieht die Kreisverwaltung auch die Autarkie-Verordnung, die vorschreibt, dass Siedlungsabfälle nur in Anlagen in Baden-Württemberg entsorgt werden dürfen. Zwar gilt die Autarkie-Verordnung nicht für Sperrmüll, dennoch sind die Kosten dort auch gestiegen. 53 Prozent höher als im bisherigen Vertrag sind sie. Das liege auch an den begrenzten Entsorgungskapazitäten und der Konkurrenz durch Gewerbeabfall.

Andere Angebote erwartet

„Unangenehm und ungemütlich“, nannte Kreisrat Rainer Gessler (FW) die Erhöhung. Er erinnerte daran, dass man die Gebühren in der jüngeren Vergangenheit stabil halten konnte. Man habe auch im Gremium mit anderen Angebotshöhen gerechnet bei der Ausschreibung, aber nun müsse man diese „Kröte eben schlucken“. Horst Stegmaier (CDU) sagte, dass alles seinen Preis habe und signalisierte ebenfalls Zustimmung zur Gebührenerhöhung.

Gleiches tat Ernst-Peter Morlock (SPD), der aber auch an die weitere Zukunft dachte. Seine Idee: Wenn es keinen wirklichen Wettbewerb mehr gebe, müsse die AVL überlegen, wieder mehr selbst zu übernehmen. Volker Godel (FDP) ging auf den Biomüll ein, der mit einer Verdoppelung der Gebühren eine extreme Steigerung erfahre. Dennoch subventioniere man den Biomüll weiterhin, nur eben nicht mehr so stark. Für Godel „ein Maß, das wir vertreten können“. Als nächstes muss der Kreistag die Satzung mit der Gebührenerhöhung beschließen.