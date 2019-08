Am 2. September beginnen die Hauptbaumaßnahmen am Engelbergtunnel, der zentraler Bestandteil des Autobahndreiecks in Leonberg ist. Tagsüber sind keine Einschränkungen zu erwarten.

Nach Angaben des Regierungspräsidiums Stuttgart erfolgen in der ersten Bauphase ab 2. September Arbeiten unter der Fahrbahn in den Abluftkänälen beider Tunnelröhren. Dabei wird die rund 50 Zentimeter dicke Fahrbahn um weitere 50 Zentimeter verstärkt. Außerdem finden Arbeiten in den beiden Betriebsgebäuden statt.

Die Bauarbeiten sind bis April 2020 geplant. Für die Arbeiten sind tagsüber keine Verkehrseinschränkungen zu erwarten, da weiterhin alle Fahrstreifen zur Verfügung stehen.

Tagsüber alle sechs Fahrstreifen befahrbar

Lediglich in der Nacht in der verkehrsarmen Zeit von 20 bis 5 Uhr werden einzelne Fahrstreifensperrungen durchgeführt, heißt es in der Pressemitteilung des Regierungspräsidiums. „Aufgrund der Bedeutung des Engelbergtunnels für unsere wirtschaftsstarke Region hatten wir bei den Planungen im Blick, dass während der Baumaßnahme tagsüber alle sechs vorhandenen Fahrstreifen aufrechterhalten werden“, sagte der Regierungspräsident. Die Sperrung von Fahrstreifen sei demnach ausschließlich in der Nacht vorgesehen, so Reimer.

