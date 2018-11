Kolumne Ende  gut, alles gut!

Bietigheim-Bissingen / sim

Murphy’s Gesetz besagt, dass wenn etwas schief gehen kann, dann wird es schief gehen. Dies trifft ganz besonders dann zu, wenn man als Neuer quasi aus dem Nest gestoßen wird. Trotz einiger Berufserfahrung vor meinem Wechsel zur BZ ging natürlich auch bei mir schief, was nur schiefgehen konnte, als ich allein zum ersten Abendtermin durfte. Ich kam schon zehn Minuten später los, als eigentlich geplant war. Dann hatte ich an dem Tag zwar den Parkplatz des Kollegen direkt vor dem Haus, aber nicht damit gerechnet, dass irgendwann die Schranke schließt. Bis ich endlich einen Weg vom Parkplatz gefunden hatte, war ich so in Hektik, dass ich vergessen hatte, dass ich den Notizblock auf mein Autodach gelegt hatte. Der war dann natürlich weg. Immerhin schaffte ich es doch noch beinahe rechtzeitig zum Spiel und Ersatzstift sowie Schmierpapier waren auch aufzutreiben. Insofern ging am Ende doch noch alles gut.