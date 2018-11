Einrichtungen voller Leben

jk

Der Diakonie-Laden „Neufundland“ in der Gartenstraße fällt nicht durch sein Äußeres auf. Im Innern aber finden die zahlreichen Kunden zwischen den vielen gebrauchten Kleidungsstücken kaum Platz. Es sei immer so voll, erzählt die Leiterin der Einrichtung Katja Kinkel, besonders wenn die Tafel, die im selben Gebäude ist, geöffnet habe. Auch wer in den therapeutischen Werkstätten der Karlshöhe einen Flur weiter arbeitet, kann hier gleich einkaufen. Zusammen bilden die drei Einrichtungen die Diakoniestation. Im Diakonieladen kann jeder einkaufen, darauf legt Katja Kinkel wert, und natürlich auch spenden. Ehrenamtliche helfen das Passende, wie Kinderkleidung, zu finden.

Wie der Diakonieladen, so lebt auch die Tafel von Spenden und freiwilligem Engagement, nicht weniger als Hundert Ehrenamtliche helfen hier mit. Die Kunden stehen für die Lebensmittel, die sie mit Tafelausweis für Preise zwischen 5 und 20 Cent erwerben können, gerne Schlange.

In der therapeutischen Werkstatt nebenan sollen Menschen mit psychischen oder Suchterkrankungen die Möglichkeit haben, einen festen Tagesablauf aufrechtzuerhalten. Gearbeitet wird an Industrieaufträgen, kreativen Projekten und der nächsten Bewerbung gleichermaßen. „Das Schönste ist, die Leute voranzubringen“, sagt der Leiter der Werkstätten Dorian Dörr.

Obwohl die drei Einrichtungen zu verschieden Trägern gehören, helfen sie sich gegenseitig. Immer mit dem Ziel, ganz verschiedenen Menschen zu helfen und sie zusammenzubringen.