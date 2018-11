Kita-Gebühren Einmütige Ablehnung

Ingersheim / Von unseren Redakteuren

Eltern in Künzelsau müssen für die Betreuung ihrer Kinder in Kitas künftig keine Beiträge mehr zahlen. Mit dem 1. Januar 2019 schafft die Stadt die Gebühren vom ersten Lebensjahr an ab – nach eigenen Angaben als erste Kommune in Baden-Württemberg. Auch der neue SPD-Landesvorsitzende Andreas Stoch hat das Thema für sich entdeckt. Er will ein Volksbegehren für gebührenfreie Kitas und Kindergärten im Land einleiten. Die BZ hat bei Verwaltungen nachgefragt.

Bürgermeister Volker Godel aus verweist zunächst auf die Kosten der Kindertageseinrichtungen. So gibt es zwar rund 480 000 Euro Erträge, aber die Gemeinde wird 2018 rund zwei Millionen Euro zuschießen müssen. Allein die Personalkosten in den Einrichtungen belaufen sich auf 2,6 Millionen Euro, die Kostendeckung liegt gerade einmal bei zwölf Prozent. Die Zuschüsse des Landes betragen rund eine Million Euro. Würde man vor diesem finanziellen Hintergrund die Gebühren abschaffen, könnte man den Haushalt nicht mehr ausgleichen, so Godel. Zwar will der Bund den Ländern mehr Geld für die Kinderbetreuung zur Verfügung stellen, aber noch sei nicht klar, wie dieses Geld vom Land in die Gemeinden fließt. Selbst wenn Ingersheim maximal 200 000 Euro aus diesem Topf bekommen würde, würde das Geld nicht ausreichen. Hinzu komme, dass der Bund, anders als das Land, das Konnexitätsprinzip nicht kenne, welches einfach bedeute, dass derjenige, der bestellt, auch bezahlt. Die Gebührenfreiheit zu fordern höre sich zwar gut an, so Godel, aber ohne diese Einnahmen wäre der Haushalt in Ingersheim gar nicht mehr zu schultern.

Bis zu 639 Euro – Ganztag im U3-Bereich – für die Kinderbetreuung muss man in Sachsenheim berappen. Damit hat die Stadt mit die höchsten Gebühren im Kreis. Dabei ist man bei einem Kostendeckungsgrad von rund 13 Prozent noch deutlich und der Empfehlung von 20 Prozent. Rund fünf Millionen Euro schießt die Stadt jährlich zu. Einen deutlichen Anstieg dieser Summe kann sich die Stadt finanziell nicht leisten. Die Verwaltung gab bereits 2017 zu bedenken: „Bei der Höhe der Elternbeiträge muss neben den gesellschaftlichen und politischen Forderungen auch die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Kommunen berücksichtigt werden.“ Daran, dass in der Stadt in der Gesamtheit die Ausgaben gegenüber der Einnahmen überproportional steigen, habe die Kinderbetreuung einen „nicht unerheblichen Anteil“. Sachsenheims Bürgermeister Horst Fiedler sagt auf BZ-Nachfrage: „Wenn es eine generelle Abschaffung der KiGa-Gebühren gäbe, wäre das für die Familien sehr wünschenswert. Derzeit ist eine Befreiung für Sachsenheim aber nicht in der Planung, da es nicht finanzierbar ist.“

„Der Standard in den Kindergärten in Sachsenheim ist sehr hoch. Deshalb bleiben derzeit rund 60 Prozent der Kosten bei der Stadt, obwohl eigentlich 60 Prozent vom Land übernommen werden müssten“, sagt Pressesprecherin Nicole Raichle. So investierte Sachsenheim hier deutlich mehr als notwendig, um eine optimale Betreuung zu gewährleisten. Wenn die U3-Betreuung kostenlos wäre, müsste die Stadt allein für die drei städtischen Einrichtungen (Mobile, Pfiffikus und Lummerland) rund 240 000 Euro pro Jahr mehr ausgeben. Wie hoch der Abmangel für die sieben Gruppen in den kirchlichen Einrichtungen wäre, könne nicht berechnet werden, so Raichle.

Auch im schuldenfreien Bietigheim-Bissingen ist eine Gebührenfreiheit im Kindergartenbereich derzeit kein Thema. Es gebe ja auch noch Diskussionen auf Bundesebene über Änderungen der Gebührenstrukturen, Stichwort neues Gesetz „Gute Kita“, das derzeit in Arbeit ist, sagt Sprecherin Anette Hochmuth. „Das muss man dann auch mal abwarten.“ Was die finanzielle Seite anbelangt, so hat Bietigheim-Bissingen im laufenden Jahr mit 1,8 Millionen Euro an Gebühreneinnahmen kalkuliert – die bei einer Gebührenfreiheit wegfallen würden. Die Gesamteinnahmen, inklusive Zuweisungen des Landes, werden mit 6,6 Millionen Euro veranschlagt. Bei Ausgaben von 14,8 Millionen Euro für 2018 ergibt das ein Defizit von 8,2 Millionen Euro, kalkulatorische Kosten wie Abschreibungen noch gar nicht einberechnet. 2019 soll sich der Fehlbetrag auf rund 8,7 Millionen Euro erhöhen, so der Planansatz im Haushaltsentwurf. „In den Ausgaben eingerechnet sind derzeit noch nicht die großen Investitionen, die in den nächsten Jahren für den Ausbau der Plätze auf uns zukommen“, erklärt Anette Hochmuth.

Nur wenn Bund und Länder die vollständige Finanzierung sicherstellen, kann sich Albrecht Dautel, Bürgermeister in Bönnigheim, die Abschaffung der Gebühren vorstellen. Andernfalls sei daran „nicht zu denken“, es wäre „dauerhaft kommunal nicht zu finanzieren“, sollten die Steuereinnahmen einmal nicht mehr so fließen wie aktuell.

Die Elternbeiträge für die städtischen Kindergärten belaufen sich laut Dautel aktuell auf rund 143 000 Euro jährlich, für die Kinderkrippen kommen etwa 100 000 Euro in die Kasse der Stadt. Der jährliche Abmangel (Defizit) hat deutlich höhere Dimensionen. Bei Kindergärten und Kinderkrippen inklusive der Sprachförderung und der Beteiligung am Minus der kirchlichen Einrichtungen liegt er bei insgesamt etwa 1,9 Millionen Euro. Bei jährlichen Gesamtausgaben von etwa 3,2 Millionen Euro für die Kinderbetreuung sind dies etwa 60 Prozent der Gesamtkosten. Dabei hat Dautel nicht einmal hinzugerechnet, dass die Stadt Bönnigheim für die Betreuung der über sechsjährigen Kinder in der Kernzeitbetreuung der Grundschule als freiwilliges Angebot derzeit rund 120 000 Euro Defizit jährlich trägt.

Rein gar nichts hält Steffen Bühler, Bürgermeister von Besigheim, von einer Abschaffung der Kita-Gebühren. In den Einrichtungen werde gute Arbeit geleistet. „Den Gebühren steht ein hoher Mehrwert gegenüber“, so Bühler. Wäre die Betreuung gebührenfrei, würde das die Ausbauplanung „radikal verändern“; argumentiert er. Die Quote der Unterbringung von unter Einjährigen liege aktuell bei 30 bis 40 Prozent. Wäre der Besuch der Kita kostenlos, stiege sie auf 100 Prozent, vermutet Bühler, und die Stadt müsste „Kinderkrippen bauen ohne Ende“.

Im Haushaltsplan 2018 sind 5,3 Millionen Euro für die Ü3- und U3-Betreuung eingeplant. Dem stehen Gesamteinnahmen von 2,28 Millionen Euro gegenüber. An Gebühren der Eltern nimmt die Stadt rund 400 000 Euro ein. Das Defizit beläuft sich nach den Angaben Bühlers damit auf knapp 3,1 Millionen Euro.