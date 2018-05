Ferientip Einmal rund um Neckar und Enz

Kreis Ludwigsburg / bz

Auch wenn manche Wohngebiete gerade wie ausgestorben wirken: Es gibt sie, die Menschen, die in den Pfingstferien nicht verreisen. Die lieber die Zeit zu Hause mit der Familie genießen, anstatt sich in die Schlange vor dem Gotthard-Pass zu stellen, auf dem Weg nach Italien. Für sie hat die BZ an jedem Tag der Pfingstferien einen Freizeit- und Ferientipp bereit. Denn in der unmittelbaren Umgebung gibt es eine Menge Dinge zu entdecken, die einen Ausflug lohnen: zum Picknick auf den Neckarwiesen in Walheim, zum Wandern rund um den Fürstenstand, zur Beobachtung junger Auerochen im Wildparadies oder zum Spielen mit den Kindern beim Waldspielplatz in Sachsenheim.

Für einige dieser Freizeittipps ist ein Fahrrad eine nützliche Sache. Der erste Tipp führt denn auch entlang von Neckar und Enz, wo es genügend Stellen gibt, an denen man mit Kindern Pausen einlegen kann. Los geht es am Enzpavillon in Bietigheim, durch die Unterführung der B 27 hindurch und auf dem Radweg zum Bietigheimer Forst. Kurz vor Ingersheim wird es etwas hakelig: Geübte Radfahrer können die Ortsdurchfahrt nehmen, die Alternative durch Wohnstraßen ist ab dem neuen Industriegebiet kurz vor dem Ortseingang ausgezeichnet. Der Neckar wird überquert, und direkt nach dem Kanal geht es links in ein Wohngebiet von Pleidelsheim, wo man in den Feldern über dem Neckar wieder Radwege erreicht. Es geht immer am Fluss entlang, kurz vor Mundelsheim wird der Weg unbefestigt, aber gut geschottert. Zwichen den Weinreben und mit bestem Blick auf die imposanten Steillagen erreicht man den Damm und die Schleuse von Hessigheim.

Hier haben die Radfahrer die Wahl: Durch den Ort geht es zur Kuppe, wo sich an Wochenenden am Weinstand der Felsengartenkellerei eine kleine Rast anbietet. Auf der anderen Straßenseite gelangt man zur Radwegbrücke und weiter in Richtung Besigheim. Mutige Radfahrer fahren in Hessigheim im Tal weiter, über holprige Wege entlang der Obstgärten. Spätestens in Besigheim ist ein Eis für den Nachwuchs fällig, bevor es die Altstadt hoch geht und hinter dem Steinhaus sofort rechts zum Radweg entlang der Enz.