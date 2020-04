Wenn Frank Hofmeister auf die aktuelle Corona-Verordnung der Landesregierung in Baden-Württemberg angesprochen wird, dann fallen Begriffe wie „Willkür“ und „Verzerrung“. Seit fünf Wochen muss der Firmenchef seine drei Möbelhäuser in Bietigheim-Bissingen, Sindelfingen und Ehingen bei Ulm geschlossen halten. Und das wird vorerst auch so bleiben. Die 120 Verkaufs-Mitarbeiter in Bietigheim-Bissingen, die 80 Mitarbeiter in Sindelfinden und 50 in Ehingen bleiben weiter auf „Kurzarbeit Null“. Lediglich der abgeschlossene Trakt mit den Gartenmöbeln des Bietigheimer Möbelhauses ist seit Montag wieder geöffnet.

Andere dagegen dürfen öffnen, wundert er sich. Dabei sind es nicht die kleinen Läden, die wieder Umsatz machen dürfen, an denen sich der Firmenchef stört. Doch der nahe Baumarkt und das Gartencenter, um zwei Beispiele zu nennen, mit deutlich höherer Verkaufsfläche als 800 Quadratmeter mussten in den vergangenen Wochen gar nicht erst schließen, vor diesen Geschäften hätten sich Schlangen gebildet.

Warum ausgerechnet die Ladengröße von 800 Quadratmetern herangezogen wurde, erschließt sich Frank Hofmeister nicht. Wo ist der Unterschied zwischen einem Baumarkt und seinem Möbelhaus, fragt er sich? Warum dürfen in Ludwigsburg große Fahrradmärkte mit weit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen, warum die Autohäuser, aber er nicht? Warum dürfen Möbelhäuser in Nordrhein-Westfalen ohne Einschränkung öffnen, in Baden-Württemberg aber nicht?

Für die Sicherheit der Kunden und der Mitarbeiter in seinem Möbelhaus wäre auf jeden Fall gesorgt, versichert Hofmeister. Eingangskontrollen, Sicherheitsabstand, das wäre alles zu regeln. „Ich kann jedem Kunden 100 Quadratmeter geben.“ In kleinen Läden, die jetzt wieder offen haben, gehe es doch viel enger zu als in seinem weiträumigen Möbelhaus. Außerdem sei die Kundenfrequenz im Frühling deutlich geringer als zu anderen Zeiten.

Erich Herzog Junior vom gleichnamigen Freizeitausrüster aus Kirchheim, stößt in dasselbe Horn wie Hofmeister. „Da stimmt etwas nicht“, bewertet er die „Ungleichbehandlung“ der Ladengeschäfte. Ihn wurmt es, dass Geschäfte über 800 Quadratmeter beispielsweise in Rheinland-Pfalz ihre Verkaufsfläche abgrenzen und verringern können, um öffnen zu dürfen. In Baden-Württemberg sei das nicht erlaubt. Gartencenter und Baumärkte sind in Teilen des Sortiments direkte Konkurrenz für Herzog. Sie dürfen öffnen, „wir müssen zu haben“, sagt er. Dabei könnte er die Anforderungen an Hygiene und Abstand zwischen den Menschen wirksam kontrollieren, versichert er. „Das ist alles kein Problem.“

Damit müssen auch bei Herzog 80 Mitarbeiter, die im Einzelhandel beschäftigt sind, in Kurzarbeit bleiben. Und ausgerechnet jetzt ist Hochsaison für den Freizeit- und Campingausrüster. „Bei uns ist Erntezeit.“ Erst seit Montag wieder hat Herzog seine eigene Garten- und Grillabteilung in einem abtrennbaren Trakt eröffnet.

Im Breuningerland in Ludwigsburg waren bis Ende der vergangenen Woche nur die Läden geöffnet, die für die Grundversorgung der Bevölkerung notwendig waren. Wer dort in dieser Zeit Kleidung in der Reinigung abgeben wollte oder Lebensmittel brauchte, musste kaum fürchten, in ein Gedränge von Menschen zu geraten. Seit Montag haben die meisten Läden jedoch wieder geöffnet, ist der Internetseite des Breuningerlandes zu entnehmen. Vorerst bis Montag, 4. Mai., seien die Shops zu den Kernöffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr zugänglich. Einige Läden haben deutlich verkürzte Öffnungszeiten, andere von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Große Ladengeschäfte wie Breuninger oder der Media-Markt werden nicht genannt. Der Betrieb werde schrittweise erweitert, heißt es lediglich. Zu einer Bewertung und detaillierten Auskünften sah sich die Presse-Abteilung des Breuningerlandes gestern nicht in der Lage, „wegen der Fülle der Anfragen“, wie es hieß.