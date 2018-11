Jugendamt Eine temporäre Trennung hilft manchmal

Kreis Ludwigsburg / Frank Ruppert

Rund 7700 Minderjährige haben die Jugendämter des Landes Baden-Württemberg im vergangenen Jahr in Obhut genommen. Das hat Statistische Landesamt mitgeteilt. Bei 2527 Fällen handelte es sich um vorläufige Inobhutnahmen nach unbegleiteter Einreise und in 5156 Fällen um reguläre Inobhutnahmen. Im Landkreis Ludwigsburg waren es insgesamt 175 Fälle. Im Gespräche erläutert Anja Beckmann, Leiterin des Jugendamts für den Landkreis Ludwigsburgs, was unter einer Inobhutnahme zu verstehen ist und wie die Mitarbeiter dabei vorgehen.

Frau Beckmann, wie ist das Jugendamt im Landkreis aufgebaut?

Anja Beckmann: Im Jugendamt ist der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) für die Inobhutnahmen zuständig. Dieser Dienst ist in sieben Teams aufgeteilt, die örtlich für eine Region im Landkreis zuständig sind. Es gibt ein weiteres Team, das auf die Arbeit mit unbegleiteten minderjährigen Ausländern spezialisiert ist. Die meisten Mitarbeitenden sitzen zentral im Landratsamt in Ludwigsburg, ein Team arbeitet von der Außenstelle in Vaihingen aus. Insgesamt besteht der ASD aus etwa 80 Mitarbeitenden. Insgesamt hat das Jugendamt rund 250 Mitarbeiter.

Was ist unter dem Begriff „Inobhutnahme“ zu verstehen?

Beckmann: Die Inobhutnahme ist eine vorläufige Schutzmaßnahme für Kinder und Jugendliche und ist in Paragraph 42 SGB VIII gesetzlich geregelt. Das Jugendamt ist in bestimmten Fällen berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen – auch gegen den Willen der Eltern – in Obhut zu nehmen, wenn es darum bittet oder das Kindeswohl es erfordert. Für den Zeitraum der Inobhutnahme hat das Jugendamt das Recht, unter anderem über den Aufenthalt eines Kindes zu bestimmen und alle Rechtshandlungen vorzunehmen, die für das Wohl des Kindes/Jugendlichen erforderlich sind. Das Recht obliegt sonst ausschließlich den Eltern oder Sorgeberechtigten.

Wie sehen diese Fälle aus?

Handlungsbedarf kann zum Beispiel entstehen, wenn ein Jugendlicher von sich aus auf die Behörden zukommt und von Gewalt zu Hause berichtet. Der Hinweis kann auch von Dritten kommen, wie Lehrern, Erzieherinnen oder Nachbarn. Diese Fälle haben Vorrang und es ist unser Ziel, zu einer schnellen Gefährdungseinschätzung zu kommen. Für uns steht immer das Kindeswohl im Vordergrund. Hier im Landkreis ist uns aber auch wichtig, dass wir versuchen, gemeinsam mit den Familien Lösungen zu finden. Oft können Eltern und Kinder nach einer Inobhutnahme mit einer ambulanten Hilfe wieder zusammen leben.

Wie geht es nach dem Erstkontakt weiter?

Das hängt vom Einzelfall ab. Wenn eine Jugendliche auf uns zukommt, von Gewalt berichtet und nicht mehr nach Hause gehen möchte, machen wir uns zunächst ein Gesamtbild der Lage. Wir reden ausführlich mit dem jungen Menschen, aber wir holen auch die Sichtweise der Eltern ein. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine temporäre Trennung für das Kindswohl erforderlich ist, nehmen wir die Jugendliche zunächst zu uns in Obhut.

Wie genau sieht dieses Obhut denn dann aus?

Wir haben im Kreis Ludwigsburg zwei Inobhutnahme-Gruppen, die rund um die Uhr Kinder und Jugendliche aufnehmen können und 24 Stunden betreut sind. In einer Wohngruppe bringen wir eher Jugendliche unter, in der anderen überwiegend Mädchen und Kinder ab sechs Jahren. Kleinere Kinder versuchen wir in Bereitschaftspflegefamilien zu geben. Davon haben wir im Kreis etwa 20 bis 25. Diese Pflegefamilien sind besonders geeignet für solche Notfälle.

Wie verhalten sich die Eltern, wenn das Jugendamt kommt, um ihnen die Kinder wegzunehmen?

Wenn wir die Familien bereits kennen, kommt eine Inobhutnahme nicht völlig überraschend. Dann sind wir im Gespräch mit den Eltern und sie wissen, was sie ändern müssen, damit es ihren Kindern gut geht. Auch wenn wir in den vergangenen Jahren einen Anstieg an aggressivem Verhalten gegenüber den Jugendamtsmitarbeiter bei einem Teil der Eltern beobachten, ist die Konfrontation, bei der auch Polizeischutz notwendig ist, nicht der Regelfall. Der Eingriff soll ja auch für das Kind so wenig traumatisch sein wie möglich. In vielen Fällen gelingt es Eltern, nach einem Klärungsprozess unser Handeln nachzuvollziehen, und sie zeigen Kooperations- und Veränderungsbereitschaft. Wichtig ist auch, die Perspektive zu verdeutlichen, die ja grundsätzlich sein soll, dass Eltern und Kinder, wenn möglich, wieder zusammenleben.

Das heißt, viele geben ihr Kind gerne ab?

Das nicht, eine Inobhutnahme ist immer für beide Seiten schmerzhaft. Aber meist ist den Eltern schon klar, dass ein gravierendes Problem vorliegt und sie spüren ihre Überforderung. Wir als Jugendamt wollen ihnen ja auch helfen, dass es wieder ein Familienleben gibt, bei dem sich alle wohlfühlen. Und in diesen Fällen können Eltern dann häufig nachvollziehen, dass dies für beide Seiten nicht schlecht ist, ein wenig Abstand zu gewinnen.

Wie lange bleiben die Kinder dann in der Regel beim Jugendamt?

Das ist ganz unterschiedlich. Die meisten Inobhutnahmen sind nach spätestens zehn Tagen wieder beendet. Spätestens nach vier Wochen sollte eine Anschlusslösung gefunden sein. Manchmal reichen auch ein oder zwei Nächte weg von Zuhause. Das ist für die Eltern wie ein Weckruf, danach können die Kinder wieder zurück. Häufig kooperieren die Eltern auch und stimmen einer Inobhutnahme zu. Wenn das nicht der Fall ist und das Kind nach unserer Einschätzung zu Hause weiterhin gefährdet ist, wird das Familiengericht angerufen und dieses entscheidet dann, ob die Maßnahme des Jugendamtes bestehen bleibt oder das Kind zu den Eltern zurückkehren kann.

Wie geht es nach dieser Zeit weiter?

Wenn wir zu der Einschätzung kommen, dass die Kinder/Jugendlichen zu Hause nicht gefährdet sind, beenden wir umgehend die Inobhutnahme und sie gehen wieder zurück zu den Eltern. Die Eltern können dann freiwillig bei uns Hilfen beantragen. Kommen wir zu der Einschätzung, dass zu Hause zwar eine Gefährdung wieder drohen könnte oder weiterhin besteht, die aber durch eine unterstützende Maßnahme abgewendet werden kann, dann vereinbaren wir mit den Eltern eine Hilfe als Voraussetzung, dass die Kinder wieder zurückkehren können. Ist aufgrund einer anhaltenden Gefährdung eine Rückkehr des Kindes/Jugendlichen zu den Eltern ausgeschlossen, suchen wir nach einer Heimunterbringung oder einem Platz bei einer Pflegefamilie.