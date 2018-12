Interview Eine lohnende Verkaufsplattform

Ludwigsburg / Jörg Palitzsch

Jahrelang hatte Jürgen Fetzer sein Antiquariat in der Ludwigsburger Bogenstraße, vor einiger Zeit ist er nach Wien umgezogen. Im Juli hat er nun das Geschäft vom Antiquariat Ronald Schleifer in der Löwengasse 36 in Wien komplett übernommen. Fetzer ist auch schon seit Jahren mit einem Stand bei der Ludwigsburger Antiquaria vertreten und dies soll auch so bleiben. Die 33. Antiquaria findet in der Musikhalle vom 24. bis 26. Januar 2019 statt. Im Gespräch mit der Bietigheimer Zeitung beschreibt er den Handel mit antiquarischen Büchern, seine Kundschaft und was ihn selbst an Büchern fasziniert.

Bücher auf dem Tablett, Hörbücher in digitaler Form. Welchen Stellenwert hat das gebundene Buch aus dem Antiquariat noch?

JÜRGEN FETZER: Hörbücher und Bücher in digitaler Form haben, was die Sammler betrifft, keinen Einfluss auf das Antiquariat. Wenn Menschen einen Text aber nur ein Mal für eine Arbeit benötigen, greifen sie jetzt in der Regel zum günstigeren, eventuell sogar kostenlosen Angebot in digitaler Form und kaufen nicht mehr das Buch.

Alle die, die individuelle Gestaltung, den unbeschränkten Zugang und Nutzung schätzen, werden immer auf das Buch zurückgreifen. Zusätzlich hat man beim Buch eine Text-Sicherheit. Es wurde gedruckt und besteht so weiter. Jeder, der den Band kauft hat dasselbe Ergebnis, auch nach Hunderten von Jahren. Bei digitalen Texten ist man vor Änderungen nicht sicher, beliebige Änderungen sind möglich und für den Leser nicht einfach nachzuvollziehen.

Sind antiquarische Bücher nur etwas für ältere Herrschaften mit viel Geld?

Sammlerstücke können je nach Gebiet und Ausgaben auch deutlich teurer wie neue Bücher sein. Entsprechend werden sie auch eher an Menschen verkauft, die schon länger im Berufsleben stehen und ordentliches Geld verdienen. Andererseits gibt es auch nicht wenige Bücher im preiswerten Bereich, die gesammelt werden und auch für Studenten und Berufsanfänger erschwinglich sind.

Welche Kundschaft haben Sie?

Im Laden habe ich momentan mindestens genauso viele jüngere wie ältere Kunden, auch wenn in der Regel die älteren Kunden die teureren Bücher kaufen. Besonders freut mich, dass viele Eltern mit ihren Kindern kommen und sich nach Büchern umschauen.

Muss man sich, wenn man mit solchen Büchern handelt, spezialisieren?

Als Ladengeschäft sollte man ein möglichst breites Angebot haben. Als Versandhändler kann eine Spezialisierung Sinn machen.

Was ist Ihr Spezialgebiet?

Im Laden habe ich sinnvollerweise Bücher aus fast allen Gebieten. Schwerpunkte sind Japan mit über 2000 Titeln in einem japanischen Kabinett, einem eigenen Bereich im Laden. Dazu kommt Asien, Literatur und Kunst, 20. Jahrhundert und Fotografie.

Was bewegt Menschen, Bücher zu sammeln?

Viele Menschen interessieren sich aus den unterschiedlichsten Gründen für ein Thema. Der Büchersammler versucht alles an Büchern dazu zusammenzutragen, es möglichst von allen Seiten zu beleuchten und zu dokumentieren. Dabei erfreut er sich an der individuellen Gestaltung der Bände, an Zeugen aus der fernen Zeit. Er genießt es, die Bücher jederzeit zur Hand zu haben und sich ein eigenes, kleines Reich gemäß seiner Vorlieben zu schaffen.

Was fasziniert Sie selbst an antiquarischen Büchern?

Ich empfinde es als aufregend mich mit Zeugnissen aus vergangen Zeiten zu beschäftigen, Titeln nachzuspüren, bei der Bearbeitung ständig Neues zu lernen, Inhalte zu bewahren und an interessierte Hände weiterzugeben. Zudem freut mich die vielfältige Gestaltung der Bände und es ist auch wirklich interessant zu sehen, wie jeder Sammler seine Bibliothek anders aufbaut.

Wie kommen Sie selbst an antiquarische Bücher?

Momentan hauptsächlich in direktem Kontakt zu den Sammlern. Viele ältere Sammler haben keine Erben, die sich für die Bücher interessieren und trennen sich noch zu Lebzeiten von ihren Beständen. Danach folgen Ankäufe aus Nachlässen, Auktionen, bei Kollegen und auf Büchermärkten.

Ist die Antiquaria in der Ludwigsburger Musikhalle eine lohnende Verkaufsplattform?

Die Antiquaria ist eine lohnende Verkaufsplattform und ein idealer Ort, um mit Sammlern und Kollegen zusammenzukommen, neue Kontakte zu knüpfen und alte Kontakte aufzufrischen. Zusammen mit der Stuttgarter Antiquariatsmesse bietet die Region am letzten Wochenende im Januar das umfangreichste und interessanteste Angebot an antiquarischen Büchern auf deutschen Messen, und zahlreiche Sammler und Händler aus der ganzen Welt nutzen diese Gelegenheit.

Was war Ihr spektakulärster Kauf?

Das Geschäft von Antiquariat Schleifer in der Löwengasse 36 in Wien.

Was lesen Sie zurzeit?

Den Briefwechsel Thomas Bernhard – Siegfried Unseld und „A brush with animals“. Ein Katalog-Buch über die Tierdarstellung in japanischer Malerei und Holzschnitt.

Vielen Dank für das Gespräch.