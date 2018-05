Traditionsfest Ein Maientag wie aus dem Bilderbuch

Maientag in Vaihingen: Die traditionelle Eröffnung auf dem Marktplatz mit Blumenmädchen in Biedermeierkostümen. © Foto: Martin Kalb

Michaela Glemser

En scheena Maiadag!“ hallte es schon früh am Pfingstmontagmorgen durch die Straßen und Gassen in Vaihingen. Rund 85 unterschiedliche Gruppen in farbenfrohen Kostümen, mit Pferdekutschen und Leiterwägen machten sich beim Maientags-Festzug auf den Weg zum Rondell am Egelsee, wo die große Maientagsfeier stattfinden sollte.

Dass es in diesem Jahr der Wettergott mit dem Maientag besonders gut meinte, freute beispielsweise Rudolf Kiraj vom Männergesangverein Vaihingen sehr, der heute in Güglingen lebt. „So viele Vereine und Organisationen aus der Stadt beteiligen sich, da ist das Wiedersehen jedes Jahr sehr groß“, schwärmte der sangesfreudige Rentner bei strahlendem Sonnenschein. Für Michael Eisinger, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Vaihingen, ist es wichtig, „dass solche alten Bräuche erhalten und an die kommenden Generationen weitergegeben werden. Deshalb ist die Teilnahme am Maientagsumzug Pflicht. Nur alle 20 Jahr darf einmal Urlaub gemacht werden“, sagte er schmunzelnd. Mit seiner Kostümgruppe in mittelalterlichen Gewändern erinnerte er an die Besuche Kaiser Karls V. in Vaihingen. Seine Kinder überraschten die zahlreichen Zuschauer am Wegesrand mit Goldtalern.

„Die Kinder sind begeistert mit dabei und erleben diese schöne Tradition schon von klein auf“, betonte Michael Eisinger. Alle wichtigen historischen Zäsuren in der Geschichte der Stadt ließen die Festzugsteilnehmer Revüe passieren, von den Kelten über die Grafengeschlechter bis zur Moderne mit ihren unterschiedlichen kulturellen Einflüssen.

Unter musikalischen Klängen erreichte der Festzug am späten Vormittag das Rondell am Festplatz am Egelsee, wo alljährlich die Maientagsfeier stattfindet. Nach dem gemeinsamen Lied „Der Winter ist dahin“ zu Beginn des Programms hatte Anna Steinbrich vom Stromberg-Gymnasium ihren großen Auftritt bei der diesjährigen Festrede, die sich diesmal nicht um ein Zitat eines berühmten Schriftstellers oder Philosophen drehte, sondern aus einem bekannten Hit der Band „Die Ärzte“ stammte. „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur Deine Schuld, wenn sie so bleibt.“

„Das heißt, dass die Generationen vor uns die Welt geformt haben und wir wiederum die Welt für die Generationen nach uns formen“, erklärte Anna Steinbrich, die bereits als Blumenmädchen und Roswager Esel im Grundschulalter am Maientag teilnahm. Die junge Frau verwies in ihrer Rede darauf, dass es positiv und notwendig sei, dass sich alles weiterentwickle, auch der Maientag, wobei jedoch nicht alles Traditionelle gänzlich überworfen werden müsse. „Wir brauchen Beständigkeit gerade in unserer heutigen, sich stetig verändernden Welt, denn bei zu viel Neuem fühlen wir uns verloren. Aber hinter jeder Veränderung steckt auch die Möglichkeit zur Verbesserung. Wir dürfen uns vor dem Ungewissen nicht fürchten“, mahnte die Schülerin des Stromberg-Gymnasiums.

Nach dem beliebten Kinderlied „Alle Vögel sind schon da“ von den Kleinen des Löwen-Chors und dem Männergesangverein bezauberten zwei Mädchen und zwei Jungen der zweiten Klassen von der Schlossbergschule das Publikum mit ihrem Mundart-Gedichtvortrag „D`zit isch do“, bei dem jeder Vers mit „isch Maiedag“ endete.

Zum Abschluss der Maientagsfeier gab es den Lauf nach dem Maien rund um das Rondell, den die neunjährigen Mia und Lukas von der Schlossbergschule für sich entscheiden konnten. Beim Flößertanz der Gymnasien, Realschulen, der Schlossberg- und der Waldorfschule in Vaihingen zeigte sich ein wunderschönes Bild unter dem Schatten der großen Bäume, das nicht nur den Teilnehmern ein strahlendes Lächeln auf die Gesichter zauberte, sondern auch die vielen Zuschauer nachempfinden ließ, warum der alte Brauch auch heute noch die Jugend in seinen Bann zieht.