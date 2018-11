Ingersheim Ein Blick in die neuen Ingersheimer Flüchtlingsunterkünfte

Ingersheim / Foto: Helmut Pangerl

Am Montag fand ein Rundgang durch die Flüchtlingsunterkunft auf dem ehemaligen Cramer-Wanner-Gelände am Gröninger Weg in Ingersheim statt. Der Bau der Anschlussunterbringung, die etwa 75 Personen Platz bietet, hat im Dezember 2017 begonnen, und somit etwa ein Jahr gedauert. Die Kosten belaufen sich auf rund 2,6 Millionen Euro. Die Belegung wird noch im Laufe des Novembers erfolgen, sagt Ingersheims Bürgermeister Volker Godel auf Nachfrage der BZ. Im Inneren der Gebäude gibt es in der Mitte jeweils einen Aufenthaltsraum, eine Küche und sanitäre Einrichtungen sowie zumeist je zwei Zimmer links und rechts. Diese Wohngemeinschaften sind jeweils für maximal acht Personen vorgesehen.