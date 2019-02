Wiederverwertung Ehrenamtliche kämpfen gegen Lebensmittel-Verschwendung

Next

Der Verein „foodsharing Ludwigsburg“ will zum Thema Lebensmittel-Verschwendung informieren. © Foto: rwe

Der Tafelladen in Bieitigheim hat neben dem sozialen Aspekt auch die Reduzierung der Lebensmittelabfälle im Visier. © Foto: mk

Landkreis Ludwigsburg / Frank Ruppert

Elf Millionen Tonnen Lebensmittel landen in Deutschland jährlich im Müll – sechs Prozent davon, weil ihr Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht oder überschritten ist“, sagt Julia Klöckner Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Bundesweit soll daher die Lebensmittelverschwendung bis 2030 pro Kopf auf Einzelhandels- und Verbraucherebene halbiert und so entlang der Produktions- und Lieferkette Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten verringert werden.

Regionale Zahlen zu dem Thema werden nicht erhoben, wie Andreas Fritz, Sprecher der Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises auf BZ-Nachfrage mitteilt: „Die AVL hatte in 2011 und 2012 im Rahmen des zeitlich befristeten, europaweiten Projekts „Greencook“ Untersuchungen zur Menge der Lebensmittelabfälle in Haushalten durchgeführt. Seither wurden keine weiteren Untersuchungen mehr angestellt. Es gibt daher keine aktuellen Zahlen über die Menge der im Landkreis weggeworfenen Lebensmittel“. Nichtsdestotrotz erachte die AVL das Thema „Vermeidung von Lebensmittelabfällen“ für sehr wichtig.

Es gibt im Landkreis aber mehrere Initiativen, die sich mit den Folgen von Lebensmittelverschwendung befassen. Unter anderem die Tafel in Bieitigheim-Bissingen, die derzeit 140 bis 160 Kunden mit wenig Geld unterstützt. „Wir fahren mit unseren Kühlfahrzeugen auf Tour und steuern dabei die Supermärkte und Läden zwischen Sachsenheim, Bietigheim-Bissingen und Besigheim an. Eigentlich machen alle Supermärkte da mit“, erklärt Helga Dürr, stellvertretende Vorsitzende des Tafelvereins.

Das Prinzip funktioniert so: Die Supermärkte stellen raus, was sie nicht mehr verkaufen wollen. Das können etwa Orangenbeutel sein, die eine schimmlige Frucht enthalten, auch wenn die anderen noch essbar sind. „Wir nehmen die Sachen mit, sortieren sie aus und waschen sie“, sagt Dürr. Die Tafel verkaufe auch Sachen, die knapp über dem Mindesthaltbarkeitsdatum seien. Bei Joghurt oder Ähnlichem werde aber zunächst getestet, ob die Ware noch genießbar sei. 20 bis 25 Läden fahren die Helfer von der Tafel derzeit im Schnitt an. „Wir selbst versuchen wenig wegzuschmeißen. Der Entsorger holt 2 bis 2,5 240-Liter-Tonnen Abfall bei uns pro Woche ab. Wir verwerten aber etwa auch alten Salat auf andere Weise und geben sie zum Beispiel Hühnerhaltern. Der Laden ist aber eigentlich immer leer gekauft“, sagt Dürr.

Bei der Tafel habe man auch schon festgestellt, dass die Supermärkte in den vergangenen Jahren genauer schauen, was sie bestellen und so versuchen, den Ausschuss zu minimieren. Dürr glaubt aber auch, dass die meisten Lebensmittel bei Privatleuten weggeschmissen werden.

Foodsharer klären auf

Genau bei den Privatleuten setzt das Foodsharing an, also das Prinzip des Lebensmittel-Teilens. Der Verein „foodsharing Ludwigsburg“ beruhe auf zwei Säulen, teilt der Vorsitzende Christian Walgenbach mit. Zum einen gehe es darum, nicht mehr marktfähige Lebensmittel bei Betrieben vor dem Abfall zu retten. „Wichtig ist auch, dass Foodsharing immer nur dann einspringt, wenn der nächste Schritt die Entsorgung gewesen wäre – wenn also zum Beispiel die Tafel die Lebensmittel gebrauchen kann, hat diese Vorrang. Der Abholende entscheidet, was mit den Lebensmitteln geschieht. Meistens werden sie über Soziale Medien oder im Bekanntenkreis verteilt“, sagt Walgenbach.

Aber die Foodsharer betreiben auch Bildungs- und Präventionsarbeit. In Form von öffentlichen Veranstaltungen soll gezeigt werden, dass übrige Lebensmittel meist noch genießbar sind, beziehungsweise wie sie verarbeitet werden können. „Ziel ist, auch die im Privathaushalt anfallenden Reste nicht in den Müll wandern zu lassen“, so Walgenbach. Nach eigenen Hochrechnungen habe der Verein, der derzeit 123 Mitglieder zähle, seit Gründung der Initiative Ende des vergangenen Jahrtausends 99 014 Kilogramm Lebensmittel gerettet. Deutschlandweit hätten Foodsharer schon 21 Millionen Kilogramm Lebensmittel gerettet.