Umwelt Dynamischer Markt

Bietigheim-Bissingen / Jörg Palitzsch

Die Dürr AG aus Bietigheim-Bissingen setzt verstärkt auf Umwelttechnik. Angesichts strengerer Emissionswerte wachse dieser Markt dynamisch, sagte der Vorstandsvorsitzende Ralf W. Dieter bei der Vorstellung der vorläufigen Geschäftszahlen für 2018 in der vergangenen Woche (die BZ berichtete).

Bei der Herstellung vieler Produkte können Schadstoffe entstehen, die für Mensch und Umwelt gefährlich sind. Daher müsse die Abluft aus diesen Produktionsprozessen verlässlich gereinigt werden. Dürr hat nach eigenen Angaben bereits 10 000 Anlagen zur industriellen Abluftreinigungstechnik installiert und ist damit Weltmarktführer. Mit dem Kauf von Megtec/Universal soll dies nun ausgebaut werden. Für den Konzern mit Sitz in Bietigheim-Bissingen gibt es mehrere Gründe für die Akquisition der beiden US-Unternehmen.

Da ist zum einen die Größe. Megtec ist führender Anbieter in vier von fünf Schlüsselanwendungen in der Abluftreinigungstechnik und vor allem stark in Nordamerika vertreten. „Dort ist Dürr nicht dominierend“, so Dieter. Hinzu kommt der Aufbau eines unabhängigen, dezentralen Service-Netzwerkes. Auch dies passt, weil Dürr den Anteil des Service-Umsatzes am Konzernumsatz von derzeit 26,8 Prozent weiter erhöhen will.

Ein weiterer Punkt für den Kauf von Megtec/Universal ist die Ergänzung des Produktportfolios. So gibt es nicht nur elektrostatische Trocken- und Nassabscheider, mit Batteriebeschichtungen öffnet sich für Dürr auch die Tür zur Batterietechnik. Und nicht zuletzt sind es Synergiepotentiale, die man, etwa bei der Beschaffung und im Ausbau eines globalen Service-Netzwerkes, ausschöpfen will.

Bei der Vorstellung der Geschäftszahlen führte Dieter einen Film vor, der zeigte, wie die Abluftreinigungstechnik funktioniert. Industrielle Reinigungsanlagen werden an bestehende Produktionsstätten angedockt. Damit können in erster Linie organische Kohlenwasserstoffverbindungen unschädlich gemacht werden, die unter anderem bei der Verarbeitung von Lösemitteln freigesetzt werden, die in Lacken und Farben enthalten sind.

Wärmerückgewinnung

Auch geruchsintensive Verbindungen können in den Anlagen behandelt werden, ebenso Abluftströme aus der chemischen Industrie, die Stoffe wie Chlor, Brom, Fluor, Schwefel und Stickstoff enthalten. Um den Energieverbrauch zu senken, rüstet Dürr seine thermischen Anlagen mit Systemen zur Wärmerückgewinnung aus.

Der Einsatz dieser Anlagen zur Abluftreinigung ist vielfältig und soll erweitert werden. Neben Chemieanlagen und Firmen, die etwa Hundefutter herstellen, soll die Metall- und Holzindustrie hinzukommen. Bis hin zu Kohleminen, aus denen Abgase strömen, so Dürr-Chef Ralf W. Dieter.