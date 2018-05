Prozess Drogendealer müssen ins Gefängnis

Asperg/Stuttgart / von Bernd Winckler

Erneut hat das Stuttgarter Landgericht mehrere Drogenhändler aus dem Kreisgebiet per Urteil dem Markt entzogen und hinter Gitter geschickt. Die 8. Strafkammer verurteilte drei Männer aus Asperg und Ludwigsburg wegen des Handels mit mehr als zehn Kilo Rauschgift zu Haftstrafen von zwei bis viereinhalb Jahren.

Das am Donnerstag von der 8. Kammer abgeurteilte 25-, 25- und 26-jährige Trio war Ende letzten Jahres in Asperg aufgeflogen, nachdem das Landeskriminalamt Verdeckte Ermittler in die Gruppe eingeführt hatte und diese als fiktive Aufkäufer großer Drogenmengen erfolgreich fungierten (die BZ berichtete mehrfach). Der Einwand der Verteidiger, dass dies eine Art Aufforderung zu Drogen-Straftaten gewesen sei, ließen die Richter nicht gelten, honorierten aber die Teilgeständnisse der drei Männer mit relativ moderaten Strafen, wenn man bedenkt, dass die Höchstgrenze bei 15 Jahren liegt.

Vier Jahre für Hauptangeklagten

Der Hauptangeklagte 26-jährige Albaner mit Wohnanschrift Ludwigsburg war nach den richterlichen Feststellungen bei allen Drogengeschäften, die sich hauptsächlich am Asperger Bahnhof abspielten, dabei. Nachgewiesen ist ihm somit der Handel mit Marihuana und Kokain. Letzteres im Bereich von fast einem Kilo zum Preis von 3200 Euro. Er muss vier Jahre hinter Gitter. Mit von der Partie dann der gleichaltrige Landsmann, der in Ludwigsburg einen Gebrauchtwagenhandel betrieb, und ebenfalls bei den Drogengeschäften mitgewirkt habe. Bei ihm setzte das Gericht eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten fest. In dem Verfahren wurde bei zweien der drei Männern auch nachgewiesen, dass sie im November vergangenen Jahres dem eingeschleusten verdeckten Ermittler knapp unter zehn Kilo Rauschgift zum Preis von 30 000 Euro anboten und die Ware dann an einem Parkplatz in Asperg übergeben wollten.

Der Dritte, ein 25-Jähriger, für den sein Anwalt Freispruch gefordert hatte, muss aber dennoch hinter Gitter. Bei ihm stellten die Richter Beihilfe zum Rauschgifthandel großer Mengen fest und setzten gegen ihn eine zweijährige Freiheitsstrafe, die nicht zur Bewährung ausgesetzt wurde, fest. Gegen den vierten Angeklagten, den die Richter wegen plötzlicher Abwesenheit seines Verteidigers aus dem Verfahren abgetrennt hatten, wird am 8. Juni weiter verhandelt.