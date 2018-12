Bietigheim-Bissingen Drechsler und Kessing am Boden für den guten Zweck

Bettina Nowakowski

Ich werde wohl für eine Nummer mit eingespannt“, so die nicht ganz ernst gemeinte Befürchtung von SWR-Moderator Jürgen Hörig vor Beginn der Hofmeister Benefiz-Zirkusgala am Freitagabend. Für ihn sei es „ein Highlight des Jahres“, bei der Veranstaltung dabei zu sein. Die familiäre Atmosphäre und das Zirkus-Ambiente schätzten auch die anderen 1000 geladenen Gäste, mit Prominenz aus Wirtschaft, Kultur und Politik, die sich im Zirkuszelt einfanden.

Dazu gehörten unter anderem Bietigheim-Bissingens Oberbürgermeister Jürgen Kessing und die Landesoberstallmeisterin des Haupt- und Landgestüt Marbach, Dr. Astrid von Velsen-Zerweck. Außerdem Johannes Rydzek, aktueller „Sportler des Jahres“ und zweifacher Olympiasieger in der Nordischen Kombination, die ehemalige deutsche Leichtathletin und Olympiasiegerin Heike Drechsler, Fußball-Nationaltorwart Timo Hildebrand sowie Travestiekünstler und Kabarettist Fräulein Wommy Wonder. Schirmherr war Dr. Frank Otfried July, Landesbischof der evangelischen Landeskirche.

Der komplette Erlös aus Eintrittsgeldern und Tombola-Einnahmen ging dieses Jahr je zur Hälfte an zwei Stiftungen: an den Verein „Pferdeglück“ für Reittherapie und an die Stiftung „Hänsel und Gretel“, die sich für Kinder einsetzt. Frank Hofmeister, der zusammen mit der SWR-Moderatorin Sonja Faber-Schrecklein durch das Programm führte, hoffte „auf wenigstens 65 000 Euro“ an Spenden. Am Ende des Abends kamen 71 250 Euro für den guten Zweck zusammen.

Doch zuvor hieß es: „Manege frei“. Weihnachtliche Einstimmung boten das „Circus-Ballett“ und der Knabenchor „capella vocalis“. Es folgten eine atemberaubende Luftakrobatik im Netz mit Andrea Ortiz und eine rasante Show von Willi Saloni mit seinen „Bauernhoftieren“ und Hunden, die für viele Lacher sorgte, speziell, als sich die mächtigen Bullen direkt vor der Prominentenloge aufstellten. „Schlangenfrau“ Nayenne Frank beeindruckte mit der Kunst des absoluten Verrenkens.

Der Clown Tony Manduca sorgte für beste Stimmung. Hier musste Jürgen Hörig in die Manege: Er wurde vor eine Holzwand gestellt und sollte als „Zielscheibe“ dienen. Wirklich mit Messern wurde nicht auf ihn geworfen, aber auf die Frage, ob er „bereit“ sei, kam ein mehrmaliges, durchaus verzweifeltes „Nein“ von ihm, sehr zum Amüsement des Publikums. „Das war wirklich nicht abgesprochen“, betonte Hörig nach der Show. „Ein bisschen mulmig war mir schon zumute.“

Starke Typen

Auch Heike Drechsler und Jürgen Kessing bewiesen Mut, als sie sich auf den Boden der Manege legten und der Akrobatik von „X-Clan“ auf ihren BMX-Rädern auslieferten. Für Kessing ein „spannendes Erlebnis“. Ein besonderes Highlight war die Trapezdarbietung des Brasilianers Super Silva sowie die Körperbeherrschung und Muskelkraft der Pellegrini Brothers. Zauberkünstler Martin von Barabü verblüffte mit magischem Puzzle und philosophischen Gedanken.

Gemäß dem Motto „The show must go on“ ging die Vorstellung ohne Probleme weiter. Frank Hofmeister bedankte sich nach kurzweiligen dreieinhalb Stunden bei allen Mitwirkenden: „Was ihr geleistet habt, war sensationell.“ So sah es auch das Publikum und spendete nicht nur reichlich finanzielle Unterstützung für die gute Sache, sondern auch langanhaltenden Applaus.