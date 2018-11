Kreis Ludwigsburg Digitale Medien: Für kleine Museen ein großer Aufwand

Gabriele Szczegulski

Kurt Sartorius würde gerne mehr digitale Medien im Bönnigheimer Schnapsmuseum einsetzen. „Aber in einem ehrenamtlich geführten Museum wie dem unseren fehlt es an Geld, Zeit und den Mitarbeitern, die sich damit beschäftigen könnten“, sagt er.

Das baden-württembergische Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst will nichtstaatliche Museen auf dem Land beim Einsatz digitaler Medien laut einer Mitteilung mit einem Förderprogramm unterstützen. Gefördert werden sollen zuerst einmal vier Museen in ganz Baden-Württemberg. Die Einrichtungen können sich noch bis zum 10. Dezember dafür bewerben. In einer ersten Phase erhalten die Museen ein achtmonatiges Coaching, dabei wird ein digitales Projekt entwickelt, das den Schwerpunkt auf den digitalen Wandel und die Vermittlungsarbeit legt. In der zweiten Stufe wird das Projekt dann realisiert.

Interessiert ist Sartorius an dem Förderprogramm schon, glaubt aber, dass das Schnapsmuseum nicht davon profitieren könne, selbst wenn er sich bewerben würde. Was er nicht tue, weil die Ehrenamtlichen diese Zeit nicht investieren könnten. Deshalb, so Sartorius, beschränken sich die digitalen Medien in seinem Museum auf den Einsatz von Bildschirmen. Und: „Es werden sicher größere Museen ausgewählt.“

Größer ist die Nutzung digitaler Medien im Bietigheimer Stadtmuseum Hornmoldhaus, wie Leiterin Regina Ille-Kopp erklärt. „Der Einsatz von digitalen Medien ist bei uns aber dosiert.“ So gibt es in der Dauerausstellung zur Geschichte der Stadt mehrere Medienstationen, die Besucher eigenständig nutzen können, beispielsweise mit Informationen zur Renaissance, zu den Gründervätern oder -müttern der Stadterhebung. Zudem ist das Inventar, das das Museum zu Sebastian Hornmold hat, digital erfasst und kann von den Besuchern abgerufen werden. Neuestes Projekt ist eine Art digitaler Markt. Nutzer können ab kommendem Jahr per Touchscreen Waren virtuell und zum Schein einkaufen, in einen Warenkorb legen und dann sehen, seit wann es diese schon gibt oder ob Sebastian Hornmold sie schon kaufen konnte. „Da wird die trockene Historie durch digitale Medien ganz modern“, sagt Ille-Kopp, die aber dennoch der Meinung ist, dass ein Museum eine haptische Erfahrung ist und in dessen Ausstellungen die Besucher wirklich historische Gegenstände in Natura zu sehen bekommen. Deshalb sind in den Wechselausstellungen des Hornmoldhauses nur spärlich Medien eingesetzt. „Auch, weil das zu viel kosten würde“, sagt sie.

Wie viel die Installierung der Medienstationen kostet, kann die Museumsleiterin nicht sagen, denn diese gehen nicht zu Lasten ihres Haushaltes. „Das bezahlt das Hochbauamt“. Für die Gestaltung, so Ille-Kopp müsse man auf externe Firmen zurückgreifen. Sie weiß aber, dass vor allem digitale Medien jüngere Besucher anziehen.

Zu dieser Einschätzung ist auch Alke Hollwedel gekommen: „Die Affinität vor allem junger Besucher zu digitalen Medien nimmt ständig zu“, sagt die Leiterin des Ludwigsburg Museums. Deshalb verwendet das Museum auch bei Wechselausstellungen Medienstationen, auch wenn diese teuer, aber kurzlebig sind, sagt sie, „es lohnt sich, spricht sich das rum, kommen viele junge Besucher“. Sie sieht vor allem bei Museen auf dem Land einen „hohen Handlungsbedarf der staatlichen Förderung“. Gerade kleine kommunale Museen könnten sich die Digitalisierung kaum leisten und müssten darin unterstützt werden. Mit der Mitarbeiterin Elisabeth Maier, die die Schnittstelle Öffentlichkeitsarbeit inne hat, habe man Personal aufgestockt. Denn ihre Aufgabe sei, sich um die Digitalisierung zu kümmern. Das Ludwigsburg Museum leistet sich eine Webseite, die zur Zeit erneuert wird und eine eigene App.

Eine Homepage hat auch das Museum Zander in Bönnigheim. Cynthia Thumm verwendet digitale Medien vor allem für die Werbung für ihr Haus. Die Sammlung Zander ist durchgehend inventarisiert und digitalisiert. „Wir nutzen seit einiger Zeit Facebook und Instagram, die einen Blick hinter die Kulissen des Museums werfen und haben eigene Hashtags wie #collectionzanderclassics oder #savasekulicsaturdays für den Künstler Saba Sekulic, dessen Nachlass sich mit über 1000 Werken in der Sammlung befindet“, sagt sie. Das sei notwendig als digitale Ausstellung, weil das Museum nie alle Werke des Künstler ausstellen könne.

Sie formuliert es für das Museum Zander als die „zwei Gesichter eines Museums“. „In den Ausstellungen verwenden wir keine digitalen Medien, da sollen die Werke selbst wirken. Aber um die Öffentlichkeit über uns zu informieren, brauchen wir sie, auch um andere Klientel anzuziehen“, sagt Cynthia Thumm.