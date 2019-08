Bereits 1915 waren zunehmende Fälle von Felddiebstahl ein echtes Problem. Der Bietigheimer Gemeinderat beschloss am 28. Juli 1915, im Hinblick auf mehrfach eingelaufene Klagen über Felddiebstähle, dass für den Feldschütz zwei Hilfswächter angestellt werden.

Diese Maßnahme trug bereits wenige Wochen später sozusagen erste Früchte: am 10. September 1915 berichtete der Enz- und Metter-Bote über einen Fall von Diebstahl, der endlich aufgeklärt werden konnte: Hauptsächlich Gemüse, vorzugsweise Zwiebeln wurden wiederholt im Sommer 1915 auf Bietigheimer Gemarkung in größerem Umfang gestohlen.

Die Feldpolizei konnte trotz, wie es hieß „scharfer Aufsicht“, keinen Täter erwischen. Anfang September 1915 wurde dem Bahnwärter Hemminger an der Strecke Bietigheim-Heilbronn ein großes „Quantum“ Zwiebeln geklaut. Der Bahnwärter erinnerte sich, dass sich am Tag zuvor zwei in Bietigheim wohnhafte Personen in verdächtiger Weise in der Nähe seiner Wohnung herumgeschlichen hatten. Er schöpfte Verdacht und erstattete Anzeige.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung wurden bei den Tatverdächtigen die gestohlenen Zwiebeln, die auf dem Heu versteckt waren, gefunden. Zudem förderte die Polizei noch anderes Diebesgut wie Glühbirnen, Sicherungen und Leitungsdrähte zutage. Abschreckend war die Ergreifung der beiden Verdächtigen nicht. Der Mangel an Nahrungsmitteln, besonders in den Kriegsjahren, nahm weiter zu, und somit sank vermutlich die Hemmschwelle weiter, sich an fremdem Eigentum auf Äckern und in Gärten zu vergreifen.

Im Juli 1917 veröffentlichte das stellvertretende Generalkommando des 13. Armeekorps im Enz- und Metter-Boten eine Bekanntmachung und beklagte darin das Überhandnehmen von Felddiebstählen, hauptsächlich in der Umgegend von Großstädten. Das Generalkommando berief sich auf Paragraf 9B des Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851: „Es ist verboten, Gartenfrüchte, Feldfrüchte oder andere der Ernährung von Menschen und Haustieren dienende Bodenerzeugnisse von Gärten, Äckern und Wiesen zu entwenden. Desgleichen wird verboten, fremden Grund und Boden zu betreten“.

Es durfte nicht der Hinweis fehlen, dass Zuwiderhandlungen mit Gefängnis bis zu einem Jahr bestraft wurden. Beim Vorliegen mildernder Umstände konnte eine Geldstrafe von bis zu 1500 Mark verhängt werden.

Die Felddiebstähle rissen nicht ab. Der Bissinger Gemeinderat war vor hundert Jahren so verzweifelt, dass er eine zusätzliche Prämie für die Aufklärung von Felddiebstählen aussetzte. In der Sitzung vom 22. Juli 1919 wurde beschlossen, dass zur Steuerung der sehr überhandnehmenden Felddiebstähle der Feldschütz für zehn zur Anzeige gebrachte Felddiebstähle zusätzlich eine Prämie von 20 Mark erhält. Zusätzlich beschlossen die Bissinger, dass der Feldschütz seinen Dienst künftig den ganzen Tag verrichten und sofort einen Hilfsfeldschützen und zusätzlich einen Obstschützen als Verstärkung erhalten sollte.

In der Landwirtschaft spielt Felddiebstahl heute eine im Vergleich zu früher untergeordnete Rolle. Eberhard Zucker, der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Ludwigsburg-Heilbronn bemerkt allgemein zunehmend weniger Respekt vor fremdem Eigentum.

Dies berichtet auch der Bönnigheimer Obstbauer Meik Sartorius. Teilweise stopfen sich Passanten ganze Fahrradtaschen mit Äpfel voll. Kirschen und Walnüsse seien ebenfalls begehrte Früchte. Auch Kartoffeln und Zwiebeln stehen hoch im Kurs bei den Felddieben. Insgesamt beobachten sowohl Sartorius als auch Zucker eine Zunahme an Diebstählen auf dem Feld. Anzeigen gibt es trotzdem so gut wie keine.

Bei den Blumenfeldern zum Selberpflücken bewege sich teilweise der Anteil der zahlenden Kunden gerade mal um die 50 Prozent, so Zucker.

Der Vorsitzende des Arbeitskreises der Obsterzeuger, Andreas Beck aus Eberdingen, war vor etlichen Jahren selbst Opfer von Felddiebstahl. Komplette Erdbeerpflanzen wurden damals gestohlen.

Schaden durch Wild ist größer

In den letzten Jahren konnte er jedoch keine Zunahme an Felddiebstahl beobachten. Beck ist der Ansicht, dass die Lage der Felder auch entscheidend ist, ob Früchte unerlaubt abgeerntet werden. Insgesamt sei der Schaden beispielsweise durch Wildverbiss größer, als durch Diebstahl. Im ländlichen Raum seien Raubzüge auf Felder und Äcker zumindest gefühlt, seltener als in Großstadtnähe.

Laut Polizeisprecher Peter Widenhorn wurde in diesem Jahr der Polizei noch kein Fall gemeldet. Gelegentlich werden jedoch in größerem Umfang ganze Weinberge von Dieben illegal abgeerntet. Ein Fall von Felddiebstahl ereignete sich etwa im September 2011 in einem Häfnerhaslacher Weinberg. Diebe hatten 2,5 Tonnen Trauben gestohlen. Der Schaden: rund 6000 Euro.