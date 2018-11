Bietigheim-Bissingen Die Welt der Genießer

Bietigheim-Bissingen / knz

Wir sind eine Gesellschaft von Feinschmeckern. Leckerste Speisen mit einem Hauch unterschiedlichster Aromen umschmeicheln Nase, Zunge und Gaumen. Nicht nur in der Küche wird mit Kräutern und Gewürzen kreativ experimentiert, um feinste Nuancen des Genusses zu ermöglichen. Auch beim Wein gilt dies, geschmackliche Qualität ist das oberste Gebot. Das führt beim Genießer, der etwas auf sich hält, dazu, dass allein das Betrachten im Glas, das Aufnehmen des eleganten Duftes in der Nase und das Schlürfen über Lippen und Zunge bei Weitem nicht mehr ausreicht, um die Aromen von schwarzer Johannisbeere, Heidelbeere, Kirsche, Lakritze, Pfeffer, Tabak oder gar Rose, Veilchen, Kakao oder Teer zu erkennen. Da tut es Not in Seminaren die sensorischen Fähigkeiten und die Sensibilisierung zu verbessern. Ich verweigere mich, trinke Wein, der mir einfach schmeckt, und ich liebe Ölsardinen. Einfach so.