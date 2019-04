Jährlich ragen zum 1. Mai in vielen Gemeinden die traditionellen Maibäume in die Höhe. So wird vor Maibeginn entweder ein frischer Baum gefällt oder der des letzten Jahres verwendet. In Bayern werden meist Nadelbäume ausgewählt, im Rheinland sind es hauptsächlich Birken. Nachdem der Stamm geschält und das Holz geschliffen wurde, wird er mit einem Kranz und einer grünen Baumspitze gekrönt. Seitlich sind Tafeln angehängt, auf welchen die Wappen der örtlichen Betriebe, Vereine und der Gemeinde ausgestellt werden.

Anschließend wird er, für gewöhnlich begleitet von einem Fest, auf einem meist zentralen Platz aufgerichtet. Das übernehmen mehrere Freiwillige, die den Baum mithilfe von Hilfsstangen, den sogenannten „Schwalben“, in die Höhe stemmen.

Woher stammt der Brauch?

Die bekannteste Erklärung sieht den Ursprung des Maibaumes bei den Germanen und deren Verehrung mehrerer Waldgottheiten. Das teilt Wolfgang Binder, Vorsitzender des Vereins Schwarze Jäger 1799, mit. Am 30. April stellt der Verein zum 17. Mal in Erligheim den Maibaum auf. Als Symbol des Weltenbaums, der Fruchtbarkeit und des Lebens war der Brauch zunächst streng religiös besetzt. Im Laufe der Jahrhunderte vermischte sich das heidnische mit dem christlichen Brauchtum, wodurch die Tradition weitergetragen wurde. Zwischenzeitlich wurde der Maibaum zum Bauernbrauchtum und wurde für eine bessere Ernte gestellt. Schriften aus dem 13. Jahrhundert erwähnen bereits einen „Pfingstbaum“ , wobei die heutige Form des Maibaums erstmals aus dem 16. Jahrhundert überliefert ist.

Vor rund 200 Jahren etablierte sich dann der „Ortsmaibaum“ in selbstständigen Gemeinden als Zeichen des Selbstbewusstseins. Das führte zu einer großen Variation des Fests von Gemeinde zu Gemeinde. So wird zum Beispiel der Stamm in Bayern traditionell geschnürt, in anderen Regionen aber blank gelassen. In der gegenwärtigen Ausführung des Feiertages ist der religiöse Aspekt des Maibaums oft nicht mehr im Vordergrund, stattdessen stehen die Gemeinschaft, der Frühling und die örtlichen Traditionen im Mittelpunkt. Ob das nun besser ist oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen.