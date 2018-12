Haushalt Die Schaffung von Wohnraum ist zentrale Aufgabe

Michaela Glemser

Tamm. Auch in den kommenden Jahren bis 2022 soll der kommunale Haushalt jeweils ein positives Ergebnis aufweisen, wie bereits der Etatplan für 2019, den Kämmerin Franziska Wunschik am Dienstag in den Gemeinderat einbrachte. Das ordentliche Ergebnis soll sich im Jahr 2020 auf 859 000 Euro, 2021 auf 191 000 Euro und 2022 auf 410 000 Euro belaufen.

Die wichtigsten Investitionen, die Kämmerin Wunschik in der Finanzplanung ab 2020 vorgesehen hat, sind der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses, die Erweiterung des Ganztagsschulbetriebs in der Gustav-Sieber-Schule, die Sanierung einiger Kindergärten sowie die Ausweisung der neuen Wohngebiete „Nördlich Calwer Straße“ und „Kernäcker Süd III“. „Die Schaffung von Wohnraum gehört weiterhin zu den zentralsten Aufgabenfeldern der kommunalen Entwicklung von Tamm. Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung mit dem Gemeinderat verschiedene Bebauungsplanverfahren auf den Weg gebracht“, machte Tamms Bürgermeister Martin Bernhard deutlich.

So soll für das geplante Baugebiet „Nördlich Calwer Straße“ der Entwurfsbeschluss des Bebauungsplans sowie der städtebauliche Entwurf des beauftragten Planungsbüros im ersten Quartal 2019 eingebracht werden. Ebenso soll das Umlegungsverfahren für das Gebiet „Kernäcker Süd III“ eingeleitet werden. „Die Grundstückseigentümer in dem betreffenden Gebiet wurden bereits im Dezember 2018 angeschrieben und über das Verfahren informiert. Der Entwurfsbeschluss ist auch hier für das erste Quartal 2019 geplant“, erklärte Martin Bernhard in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Zudem wird die Zukunft der örtlichen Gewerbegebiete die Tammer Ratsmitglieder in den kommenden Jahren beschäftigen. „Die für Tamm wichtige Erweiterung des Gewerbegebiets ‚Laiern‘ hängt leider immer noch in der Schwebe. Die Gemeinde ist weiterhin bestrebt, hier eine Einigung mit der Stadt Bietigheim-Bissingen zu erzielen“, betonte der Tammer Rathauschef. Er gab zu bedenken, dass umliegende Kommunen Gewerbegebiete auf der grünen Wiese ausweisen, die Steuereinnahmen für sich verbuchen können und Nachbargemeinden wie Tamm mit dem Verkehr fertig werden müssen. „Aus diesem Grund ist es wichtig, Gewerbegebiete an den Hauptverkehrsachsen wie Bundesstraßen und Autobahnen anzusiedeln“, unterstrich der Tammer Bürgermeister, der in diesem Zusammenhang auch den Verkehrsknotenpunkt „Nordumfahrung Tamm/Südumgehung Bietigheim“ optimieren möchte.

Um die gesamte städtebauliche Entwicklung in die richtige Bahn zu leiten, hat die Kommune Fördergelder für ein Gemeindeentwicklungskonzept beantragt. Die Zuschüsse in Höhe von 11 183 Euro wurden inzwischen genehmigt, und das Konzept soll gemeinsam mit der Wüstenrot Haus- und Städtebau erarbeitet werden.

Dabei wird wahrscheinlich auch das Projekt „Bürgergarten“ Berücksichtigung finden, das nach den Worten von Martin Bernhard den dringenden Wunsch der Tammer Bevölkerung nach einem ökologischen Naherholungsbereich befriedigen soll. „Dieser Wunsch wird sowohl von Senioren als auch von jungen Familien geäußert. Über die Planung und Umsetzung müssen wir gemeinsam, Gemeinderat und Verwaltung, im Jahr 2019 nochmals diskutieren, beraten und beschließen. Die Kostenschätzung geht für dieses Projekt von rund 1,1 Millionen Euro, verteilt auf de Jahre 2019 bis 2021 aus“, betonte der Tammer Rathauschef. Allerdings ist eine Kostenbeteiligung durch das Land Baden-Württemberg möglich.

Bei den Bildungseinrichtungen wird vor allem die Sanierung oder der Neubau der Grundschule Hohenstange mit Ganztagsbetrieb die Kräfte der Gemeinde binden. Trotz dieser Großprojekte auf unterschiedlichen Gebieten plant Kämmerin Wunschik bis 2022 keine neuen Darlehen ein. Damit wird die Pro-Kopf-Verschuldung in Tamm von 371 Euro im Jahr 2019 auf 349 Euro im Jahr 2022 sinken.