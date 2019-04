Das Krumme-Gurken-Gesetz von 1988 gibt es schon seit 2009 nicht mehr. Und trotzdem ist nicht perfekt geformtes Gemüse nicht sehr gefragt. Das schlägt dem Demetergärtner Georg Willmann aus Ingersheim ganz schön auf sein biologisch-ökologisches Gewissen. „Wenn Gurken krumm wachsen, dann war ihnen unter Umständen nur ein Blatt im Weg oder sie hatten einen Wachstumsschub, in krummen Gurken ist nichts anderes drin als in geraden“, sagt Willmann.

Perfektes Gemüse

Trotzdem: Der Großhändler, Läden, aber auch Kunden nehmen die krumme Gruke nur, wenn sie billiger angeboten wird. Das Gurkenkrümmungsgesetz der EU, das 21 Jahre galt, ist nicht aus den Köpfen der Kunden zu vertreiben, meint Willmann. „Gemüse muss generell perfekt aussehen“, sagt sein Sohn Tobias Willmann, der das Beispiel Chicoree bringt, ein Wintergemüse. „Zu klein geratene Chicoree bleiben einfach liegen oder wenn die Sprosse oben leicht aufgegangen ist“, sagt er. Das ist dann gleich Ware zweiter Klasse und lässt sich nur billiger verkaufen. Dann ist, so Tobias Willmann, der den Hofladen des Demeter-Betriebs managt, aber immer noch nicht gesagt, dass Großmarkt und Kunden sie kaufen. „Mancher meint, nur teures Gemüse ist gut, aber egal, wie unser Gemüse geformt ist, es ist Bio-Demeter-Ware und qualitativ sehr hochwertig. Es sieht halt manchmal nur nicht so perfekt aus.“

Fast die Hälfte aller in Deutschland produzierten Lebensmittel, so eine Studie der Bundesregierung, werden weggeworfen, überleben die Nahrungskette nicht. Von Anfang an, schon in der Gärtnerei, wird das Gemüse aussortiert, und der letzte Sortierer ist dann der Endverbraucher, der auch aussortiert, was ihm optisch nicht passt. „Es wird gerne vergessen, dass es sich hier um natürliche, lebendige Lebensmittel handelt“, sagt Georg Willmann. Die Kunden wollten technisch einwandfreies Gemüse aus natürlichem Anbau, das ginge nicht, so der Biogärtner. Wenn dann auch noch das Wetter verrückt spielt und extreme Auswüchse hat, sind beispielsweise die Zwiebeln viel zu klein. „Wir wiegen die Zwiebeln ja ab, das bedeutet, dem Kunden entsteht kein Nachteil, er muss halt mehr Zwiebeln schälen, das will er nicht, also nimmt er sie nur, wenn wir sie billiger verkaufen“, so Tobias Willmann.

15 Angestellte hat die Bio-Gärtnerei, die das Land seit mehr als 40 Jahren vom Verein „Freies Land“ gepachtet hat, der zur Auflage machte, dass nur nach biologisch-dynamischen Grundsätzen angebaut werden darf. „Biogärtner ist ein schöner Beruf, aber es ist hart, davon zu leben, weil es immer noch keine große Wertschätzung für die Lebensmittel gibt“, sagt Georg Willmann.