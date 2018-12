Theater Die Hippies sind los im Alten Schauspielhaus

Stuttgart / Patricia Fleischmann

Unglaubliche 50 Jahre alt ist „Hair“ bereits. Noch viel unglaublicher, dass der Kassenschlager unter den Musicals seine Flower-Power erst jetzt am Alten Schauspielhaus in Stuttgart versprühen darf.

Eine Wonne für Aug‘ und Ohr stellen Klaus Seiffert und sein Team da auf die Bühne. Alles so schön bunt hier. Man kommt ganz ohne bewusstseinserweiternde Drogen auf den Trip, allein beim Betrachten von Barbara Krotts Bühne und Kostümen. Hier wechselt die friedlich windgewogene Blumenwiesen-Projektion mit den starr-akuraten Kreuzfeldern.

14 Blumenkinder auf der Bühne

14 menschliche Blumenkinder tanzen in Schlaghosen, bunten Röcken und mit Sonnenblumen in den Haaren über die quietschgrüne Bühne. Demonstrieren gegen Rassismus, gegen das Establishment, gegen Luftverschmutzung und den Vietnamkrieg. Haarlänge: mindestens schulterlang natürlich, egal ob Männlein oder Weiblein. Allen voran das in die Hippierunde aufgenommene Landei Claude, gespielt und gesungen von Fin Holzwart, der später doch noch eingezogen und nach Vietnam geschickt wird.

Die Band um Clemens Rynkowski sorgt vom Orchestergraben aus und mit Orgelklängen, E-Gitarre und dem Theremin für die richtige Stimmung zwischen schwebender Trance und treibender Euphorie.

Der Plot bleibt bis auf einen kleinen Blick in die Zukunft (Berger haust immer noch illegal in einem Caravan, spielt Gitarre und surft im Internet) beim Original des Musicals, nicht des Films. Aktuelle Bezüge spicken dennoch die Blümchenshow in ihrer ganzen Naivität, ihrem Humor, ihrer Lächerlichkeit wie ihrem Ernst. Der kurz angespielte Ärzte-Song „Junge“ trifft den Ton in Claudes Familie wie der Flicken die löchrige Hose. Beim „Go-In“ tauchen moderne Banner mit der Forderung „Oben bleiben“ genauso wie „Flüchtlinge willkommen“ und „Herz statt Hetze“ auf. „Die“ Hippies mit ihrem Traum von Anarchie und freier Liebe wurden belächelt wie später die Ökos, die sich in selbstgestrickten Pullis an Gleise gekettet haben. Beide bieten dafür als Klischee ja auch die ideale Steilvorlage. Und doch prägen Werte dieser einstigen Außenseiter-Strömungen heute die Gesellschaft. Produktionen wie nun „Hair“ am Alten Schauspielhaus machen das fünfzig Jahre später deutlich. In diesem Sinne: Let the Sunshine in.

Info Weitere Aufführungen finden noch bis zum 19. Januar im Alten Schauspielhaus, Kleine Königstraße 9, in Stuttgart statt. Karten zwischen 17 und 34 Euro gibt’s unter Telefon (0711) 22 77 00 und online. Weitere Infos dazu gibt es im Internet.

