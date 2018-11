Ludwigsburg Die Besten ihres Fachs

Ludwigsburg / bz

Fünf junge Musikinstrumentenbauer an der Oscar-Walcker-Schule (OWS) Ludwigsburg wurden Bundessieger beim diesjährigen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks.

„PLW – Profis leisten was“. Unter diesem Motto sind an der Oscar-Walcker-Schule Ludwigsburg in diesem Jahr wieder neun engagierte Musikinstrumentenbauer aus fünf verschiedenen Bundesländern beim Praktischen Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks als Beste ihres Faches angetreten.

Sägen, feilen, hämmern

Die Junghandwerker zeigten in den Werkstatt-Räumen der beruflichen Schule auf dem Römerhügel, was sie handwerklich zu leisten imstande sind. Die Kandidaten, die sich für den Bundeswettbewerb auf Kammer- und Landesebene qualifiziert hatten, sägten, feilten und hämmerten unter Hochdruck. In nur fünf Stunden galt es, ganz spezielle Teile eines Musikinstrumentes anzufertigen. Diese wurden anschließend von einer Fachjury nach strengen Vorgaben begutachtet und mit Punkten bewertet.

Dass der Bundeswettbewerb auch in diesem Jahr wieder so reibungslos ablaufen konnte, ist der Zusammenarbeit aller Beteiligten zu verdanken, allen voran Helga Reiser, die maßgeblich wieder die Organisation übernommen hatte, den Juroren, dem stellvertretenden Innungsobermeister Baden-Württemberg, Thomas Gärtner, sowie allen involvierten Lehrkräften der OWS und nicht zuletzt auch den engagierten Teilnehmern selbst, heißt es in einer Mitteilung der Oscar-Walcker-Schule.

Bundessieger im Musikinstrumentenbau dürfen sich folgende Junghandwerker nennen (die Ausbildungsbetriebe in Klammern): Metallblasinstrumentenmacherin Katharina Leutz (Musikhaus Lange, Baden-Württemberg), Orgelbauer Cosmas Fruth (Orgelbau Eisenbarth, Bayern), Geigenbauerin Melanie Hampel (BSZ Klingenthal, Sachsen) und Bogenmacherin Laura Reutter (Firma Dörfler, Bayern).

Im Orgelbau erreichten zwei Teilnehmer ebenfalls die geforderte Mindestpunktzahl und wurden damit zweite und dritte Bundessieger: Anja Schmidt (Rudolf v. Beckerath, Hamburg) und Lukas Degler (Orgelbau Mühleisen, Baden-Württemberg). Folgende Bundessieger haben den Wettbewerb in Klingenthal, Sachsen, gewonnen: Handzuginstrumentenmacher Clemens Juranek und Zupfinstrumentenmacher Jakob Biehler (beide vom BSZ Klingenthal, Sachsen).

Finanzielle Förderung

Den Bundessiegern winkt über die Ehre hinaus eine finanzielle Förderung ihrer beruflichen Zukunft. Zudem werden ihre Leistungen zusammen mit dem Preisträger des Wettbewerbs „Die gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“ durch den Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) geehrt. Die feierliche Abschlussveranstaltung wird am 1. Dezember 2018 im Berliner Titanic Hotel stattfinden, zu der Elke Büdenbender, die Ehefrau des amtierenden Bundespräsidenten, als Ehrengast erwartet wird.