Zu den Berufsgruppen und Branchen, die wegen der Corona-Krise Soforthilfe erhalten können, gehören die Landwirte. Und die ist im Einzelfall auch dringend notwendig, meint Eberhard Zucker, der Vorsitzende des Bauernverbandes Heilbronn-Ludwigsburg.

Zucker vermutet, dass vor allem solche landwirtschaftlichen Betriebe Bargeld zur Überbrückung brauchen, die ein Hof-Café oder ein Restaurant betreiben. Aber auch Landwirte, die Ferienwohnungen anbieten oder einen Teil des Einkommens aus Besenwirtschaften beziehen, müssen im Moment auf Umsatz verzichten.

Spargelbauer können zwar ihre Ware zum Markt bringen, doch die Bestellungen aus Gastwirtschaften und Restaurant-Betrieben fallen weg. Und das trifft manche Spargelbauern hart, macht Eberhard Zucker deutlich. „Dasselbe gilt für Weinbaubetriebe, die sich auf Events spezialisiert haben“, stellt er fest.

Mangel an Arbeitskräften

Für Weinbaubetriebe dagegen, die ihre Trauben an eine Genossenschaft abliefern, kann derzeitigen Zeitpunkt nicht geklärt werden, ob und wie hoch der Einbruch ausfällt. Das Traubengeld wird vertragsgemäß erst in Folgejahren ausgezahlt. „Somit können diese Betriebe keinen Antrag stellen“, sagt Zucker.

Beziffern lässt sich die Höhe der Verluste in der Landwirtschaft nicht. „Es hängt sehr stark davon ab, wie spezialisiert der einzelne Betrieb in den Problembereichen wie Gastronomie, Ferienwohnung oder Spargel und Erdbeeranbau tätig ist“, sagt der Verbands-Vorsitzende.

Zu allem Überfluss mangelt es in den Betrieben an Arbeitskräften. Dringend werden weitere Helfer aus Osteuropa erwartet. „Die landwirtschaftlichen Arbeitgeber tun alles, um ihre osteuropäischen Arbeitskräfte auf die Betriebe zu bekommen“, sagt Zucker. Einige seien auch schon eingetroffen. Für rumänische Arbeiter müssen Flüge gebucht werden, polnische können über den Landweg einreisen.

Doch es kommen nicht genug Helfer, klagt Zucker. Der Bauernverband rechnet damit, dass in diesem Jahr deutlich weniger Arbeitskräfte als in Vorjahren ins Land kommen, „da viele in der derzeitigen Lage ihr Heimatland gar nicht verlassen wollen“. Als „sehr streng“ bewertet der Vorsitzende des Bauernverbandes die Gesundheits- und Hygienevorschriften auf den Betrieben.

Für Zucker ist es deshalb erfreulich, dass sich viele einheimische Menschen bereit erklären auf den Feldern mitzuhelfen. Doch die Skepsis, ob diese Bereitschaft auch zu einem positiven Ergebnis führt, ist unüberhörbar. Das werde sich erst in den nächsten Wochen zeigen, sagt der Landwirt. Schließlich sei die Spargel- und Erdbeerernte „körperlich sehr anstrengend“. Außerdem hänge es davon ab, „wie schnell der reguläre Arbeitsmarkt in Deutschland wieder an Normalität gewinnt“. Was er damit meint: Wer wieder auf seine reguläre Arbeitsstelle gehen kann, dürfte das Interesse an der Landwirtschaft schnell verlieren. „Das Thema Arbeitskräfte wird die Landwirtschaft im Bereich der personalintensiven Sparten wahrscheinlich noch lange beschäftigen“, fürchtet Zucker.

Info Je nach Betriebsgröße kann Soforthilfe zwischen 9000 Euro (fünf Mitarbeiter) und 30000 Euro (bis 50 Beschäftigte) gezahlt werden. Genaue Zahlen über den Umfang der Anträge zur Soforthilfe von Landwirten sind dem Bauernverband nicht bekannt, in die Antragstellung und Abwicklung der Anträge ist der Verband nicht eingebunden. Den Rückmeldungen nach, die beim Bauernverband einlaufen, läuft die Antragsstellung unbürokratisch.