Eine Donaufahrt, von Passau aus, haben sich die Eheleute Maria und Erich Lothar Schuhknecht geschenkt, denn am 25. September feiern sie ihren Diamantenen Hochzeitstag, das entspricht einer Ehedauer von 60 Jahren. Kennengelernt hatten sich die zwei im Jahre 1957 in Bietigheim-Bissingen, in der Krone-Post. Erich Lothar Schuhknecht war damals auf Montage. Maria Schuhknecht war 1946 aus Österreich-Ungarn ausgesiedelt worden, ihr Mann kam erst zehn Jahre später, nach seiner Flucht aus der DDR, nach Bietigheim. Schnell war ihnen klar, das ist Liebe auf den ersten Blick.

Zwei Jahre später heirateten die damals 21-Jährigen in der Bietigheimer Stadtkirche. „Es war keine große Hochzeit“, erinnern sie sich, man habe damals nicht im Wohlstand gelebt. Ein Jahr später, 1960, wurde ihr Sohn geboren, heute haben sie zudem zwei Enkelkinder. Zusammengeschweißt haben sie über viele Jahre ihre gemeinsamen Hobbys. Bis ins hohe Alter waren die Eheleute passionierte Schiffsfahrer und hatten über die Jahre einige Boote besessen. Touren auf der Adria, nach Jugoslawien oder Italien, aber auch auf dem Rhein gehören, neben den Geburten von Sohn und Enkelkinder, zu ihren liebsten Erinnerungen.

1970 schließlich zog das Ehepaar nach Kleiningersheim, wo es gemeinsam ihr Haus umbaute und bis heute darin lebt. „Das hat uns extrem zusammengeschweißt“, bemerkt Erich Lothar Schuhknecht. Man sei ebenfalls gemeinsam im Trachtenverein und im Angelverein gewesen und auch Motocross gehörte zu ihren gemeinsamen Interessen.

Gemeinsam sei man durch dick und dünn gegangen. „Es gab auch Meinungsverschiedenheiten, es hat sich aber immer alles wieder eingerenkt. Es ist nie eskaliert“, blicken die zwei auf 60 Jahre Ehe zurück. Das Erfolgsgeheimnis sei gewesen, immer alles zusammen zu machen. Rückblickend würden beide wieder alles genau so machen: „Alles was wir uns gewünscht haben, haben wir auch erreicht.“ Was man heute besitze, habe man sich zudem alles selbst erarbeitet, so Erich Lothar Schuhknecht.

„Viel gemeinsam unternehmen, früh anfangen“, so lauten ihre Tipps an jüngere Paare, um ebenfalls eine solch erfolgreiche Ehe führen zu können. Auch für die Zukunft haben sich die Eheleute ein Ziel gesetzt: „Wenn alles so bleibt, sind wir zufrieden. Alt will jeder werden. 65 Jahre Ehe, die Eiserne Hochzeit, das wollen wir aber noch erleben.“ Ein großes Fest zum Hochzeitstag wird es nicht geben. Nach dem 80. Geburtstag im vergangenen Jahr wolle man dieses Mal etwas für sich selbst tun, daher die Donaufahrt.