Breuningerland Deutliche Kritik an Ludwigsburg

Tamm / Michaela Glemser

Bürgermeister Martin Bernhard ist derzeit nicht gut auf seinen Amtskollegen Werner Spec aus Ludwigsburg zu sprechen. Die Genehmigung der Erweiterung des Breuningerlands um rund 2500 Quadratmeter durch den Ludwigsburger Gemeinderat stoßen dem Tammer Rathauschef übel auf. „Dass in Ludwigsburg gesagt wird, die Belange der Gemeinde Tamm seien durch diese Erweiterung nicht berührt, und unsere Einwände nicht angehört werden, ist ein schlechter Stil im Umgang mit anderen Gemeinden. Interkommunale Zusammenarbeit sieht für mich anders aus. Ich hoffe, dass wir in Zukunft fairer miteinander arbeiten und Lösungen erzielen, bei denen sich auch kleine Gemeinden wiederfinden können“, monierte Bernhard in der jüngsten Tammer Ratsitzung und kündigte unter dem Applaus seiner Gemeinderäte gerichtliche Schritte gegen die Erweiterungspläne an.

Der Tammer Bürgermeister verwies vor allem darauf, dass der Einzelhandel und die Gastronomie unter der Erweiterung des Einkaufszentrums zu leiden haben sowie der Durchgangsverkehr in Tamm steigen werde. Bis zu 223 zusätzliche Fahrzeuge sollen in der Spitzenstunde an Samstagen gezählt werden.

Für die Verantwortlichen Tamms, die ihre Verkehrsbelastung mit unterschiedlichen Maßnahmen in den Griff bekommen wollen, sind diese erwarteten weiteren Fahrzeuge kaum zu akzeptieren.