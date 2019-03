Gemeinderat Der Waldspielplatz wird umgebaut

Oberriexingen / Yasina Hipp

„In einem Ampelsystem hat unser Waldspielplatz die Farbe rot bekommen“, so Kämmerer Jens Hübner, „das müssen wir dringend ändern.“ Nach einer Spielplatzkontrolle Ende 2018 hat die Verwaltung eine Prioritätenliste erstellt. Der Waldkindergarten steht ganz oben. „Der Allgemeinzustand ist sehr schlecht, der Spielplatz wirkt trist. Tische und Bänke sind morsch und die Schrauben ragen teilweise schon aus dem Holz heraus“ sagte Hübner.

Dem Waldspielplatz wird noch wegen eines weiteren Aspektes eine höhere Dringlichkeit zugemessen: Im Sommer soll der Wald- und Naturkindergarten ganz in der Nähe entstehen.

Anette Striegel vom Büro 2 in 1 für Architektur und Landschaftsplanung, nahm sich den alten Waldspielplatz vor. „Wir mussten uns zuerst die Frage stellen, was wir bieten wollen und wen wir erreichen wollen“, so die Architektin. Aus diesen Überlegungen sind dann zwei Umbauvarianten entstanden. Bei der ersten Variante bleibt die Grillstelle dort, wo sie bereits ist. Die Schutzhütte wird erneuert und als neue Spielgeräte aus Holz sollen eine Seilbahn, eine Standwippe, eine Schaukel und ein Kletterbereich mit Rutsche entstehen. Die Kosten belaufen sich auf rund 78 400 Euro.

Bei der zweiten Variante würde die Grillstelle in Richtung Schutzhütte verlegt werden, der Spielbereich mit denselben Geräten wie bei der ersten Variante wäre dann räumlich getrennt. Hier liegen die Kosten bei 83 800 Euro. Bürgermeister Frank Wittendorfer freute sich über die Vorschläge: „Das kostet uns zwar einiges an Geld, ist aber auch sehr attraktiv und nachhaltig für unsere Stadt und die Bürger. Das Problem Vandalismus muss auf jeden Fall auch im Auge behalten werden.“ Auch beim Ratsgremium kam die Umgestaltung des Waldspielplatzes gut an. Stadtrat Erich Bannert meinte: „Ich finde es gut, dass durch Holzspielgeräte der Waldspielplatzcharakter erhalten bleibt.“ Stadtrat Thomas Haverkamp sprach sich für Variante 2 aus: „Die Kostendifferenz ist so gering, dass wir gut die zweite Variante umsetzen können. Hier wäre dann der Aufenthaltsbereich mit der Grillstelle klar vom Spielbereich getrennt.“ Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Variante 2 aus.

Im Neubaugebiet Schrannenäcker Süd in der Straße Im Roggen entsteht ein neuer Spielplatz. Die Verwaltung entschied sich für eine Gestaltung unter dem Motto „Piratenschiff“. Die Kosten des Projektes werden sich auf zirka 50 000 Euro belaufen. Bürgermeister Wittendorfer meinte: „Jetzt geht es dann an die Umsetzung und wir hoffen, dass beide Spielplätze so schnell wie möglich fertig werden.“