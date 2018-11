Der Kleine ist wieder sauber

ae

Beim Landespresseball in der Stuttgarter Liederhalle gibt es Jahr für Jahr eine Tombola. Wenn man mit mehreren Leuten dort ist und jeder fleißig Lose zieht, kommt eine stattliche Auswahl an Gewinnen zusammen, mit denen man mal mehr und mal weniger anfangen kann. So wird munter getauscht. Mein Preis, ein Tages-Skipass für Oberstdorf, bringt mir nicht viel, da ich Sommerziele dem Winterurlaub vorziehe. Den Gutschein schnappt sich der Schwiegervater, der tatsächlich gern nach Oberstdorf zum Skifahren fährt. Der Schwager, ein Sportmuffel, tauscht die Tickets für einen Männer-Turnwettkampf gegen ein Designer-Deo. Die Ballett-Karten für den „Nussknacker“ will eigentlich keiner, behält dann aber doch der ursprüngliche Gewinner – als potenzielles Weihnachtsgeschenk für einen Dritten. Meine Frau ergattert einen „Donut- Maker“ und ist dafür ein Wirtschaftsbuch mit dem Titel „Der Crash ist die Lösung“ los. Warum bei mir am Ende das Spiel „Dummschwätzer“ landet, erschließt sich mir aber beim besten Willen nicht.