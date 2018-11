Der Kleine ist wieder sauber

ae

Lange haben wir uns gedrückt, aber irgendwann muss es eben sein: Der große Waschtag, an dem der kleine Dreckspatz mal wieder ordentlich abgeschrubbt wird, steht an. Für die Aktion habe ich mir von meinen Eltern extra die blaue Plastikwanne ausgeborgt, in der ich früher als Baby selbst lag und gebadet wurde. Hartnäckig ist der Schmutz, der an meinem Liebling klebt. Und ziemlich unangenehm riecht er auch schon. Essensreste überall. Wie kann man nur so dreckig sein? Vielleicht sollte ich solche Waschtage doch öfters auf die Agenda setzen. Nur mit Seife komme ich übrigens nicht weiter. Damit es schön schäumt, verwende ich einige Spezialmittelchen und schrubbe den Kleinen immer wieder ab. Für den besonders hartnäckigen Schmutz kommt sogar eine Drahtbürste zum Einsatz. Gut, dass er nicht schmerzempfindlich ist und alles tapfer erträgt. Die Mühe hat sich gelohnt: Jetzt sind mein Grill und der Rost wieder blitzeblank – und bereit für die Grillsaison im nächsten Jahr.