Die Zahl der Menschen, die Filme übers Internet gucken oder von zu Hause aus über das Internet arbeiten, nimmt auch im Kreis Ludwigsburg zu. Das erfordert höhere Übertragungsraten im Internet, um mehr Daten pro Sekunde transportieren zu können. Um das flächendeckend im Landkreis hinzubekommen, haben sich Gemeinden zu dem Zweckverband Kreisbreitband zusammengetan. Bis 2025 soll die Hälfte aller Haushalte einen Glasfaseranschluss bis ins Gebäude haben. Bis 2030 sollen 90 Prozent aller Haushalte einen gigabitfähigen Anschluss haben. Aber wie ist die aktuelle Situation in den Gemeinden? Die BZ hat sich bei kleinen und großen Kommunen im Landkreis umgehört.

In Bietigheim-Bissingen verweist die Stadtsprecherin Anette Hochmuth beim Thema Breitband an den Geschäftsführer der Stadtwerke, Rainer Kübler. „Hier in Bietigheim-Bissingen gibt es zwei Möglichkeiten schnell ins Internet zu kommen und die sind auch weitestgehend flächendeckend verfügbar: Das Vectoring der Telekom und das Kabel von Unitymedia.“ Damit würden 50 Mbit pro Sekunden geschafft. Allerdings gebe es Ausnahmen. Eine sei Untermberg, weil die wegen ihrer Vorwahl zum Telekom-Bereich Sachsenheim gehörten. Und diese baue immer nach Vorwahlbereichen aus. „Hinzu kommt noch, dass Untermberg wegen der Lage am Ende der Leitungen nicht die schnellste Geschwindigkeit erreicht“, so Kübler. Das sei schon bei DSL so gewesen. Eine weitere Ausnahme seien Gewerbegebiete, da habe die Telekom auf Wunsch individuell Glasfaser bis ins Haus gelegt.

Die Stadtwerke Bietigheim-Bissingen haben außerdem bei Baumaßnahmen häufig zu anderen Leitungen gleich Leerrohre für Glasfaser verlegt. Deshalb zögert die Stadt bislang noch dem Zweckverband beizutreten. Erst soll geklärt werden, dass die Telekom die Leerrohre gegen Miete nutzt und keine eigenen zusätzlich legt. Kübler sieht die Stadtwerke auch bereit, die gesamte Stadt mit entsprechender Infrastruktur zu versorgen. Städte sollten selbst entscheiden können, wer die Infrastruktur im Einzelfall schafft, meint er.

In Bönnigheim kann Bürgermeister Albrecht Dautel von keinen Klagen über die Internetgeschwindigkeit berichten: „Die Telekom hat hier flächendeckend das Vectoring eingeführt“, sagt der Schultes. Dass der Norden und Süden der Stadt von der Geschwindigkeit her schlechter gestellt sein soll, wie es der Breitbandatlas des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur aufzeigt, hält der Schultes für überholt. Nach dem Breitbandatlas gibt es im Norden und Süden Bönnigheims Gebiete, wo weniger als 10 Prozent der Einwohner Internet mit 50 oder mehr Mbit pro Sekunde nutzen können. Insgesamt attestiert aber auch das Minsterium der Gemeinde eine diesbezügliche Abdeckung von 96 Prozent.

In Sersheim hat man nun laut Kämmerer Matthias Hirner schnelles Internet. Nach langem Warten habe die Telekom im vergangenen Jahr mit dem Ausbau über Vectoring angefangen. Wie angekündigt sei nun eine Internetgeschwindigkeit mit 50 Mbit pro Sekunde möglich. „Es gibt noch zwei bis drei Straßenzüge, wo es noch nicht geklappt hat. Die Telekom sichert aber zu, dass auch diese bis September das schnelle Internet haben“, sagt Hirner. Vor allem junge Familien in Neubaugebieten bräuchten die höhere Geschwindigkeit. „Bei uns gibt es viele, die Home Office betreiben, also von zu Hause aus übers Internet arbeiten.“ Keine Probleme habe es bei den Gewerbetreibenden gegeben, diese hätten schon länger schnelles Internet.

„Das kann aber natürlich nur der Anfang sein und in der Zukunft brauchen wir noch schnelleres Internet, deshalb sind wir dem Zweckverband Kreisbreitband beigetreten“, sagt Hirner. Der Zweckverband, der den Glasfaserausbau vorantreiben will, könne eher auf Augenhöhe mit der Telekom verhandeln. In Vorleistung für Glasfaser gehe man in Sersheim schon seit Jahren, indem man Leerrohre bis zum Haus verlege. „Für uns ist schnelles Internet ganz klar ein wichtiger Standortfaktor“, erklärt Hirner.

In Sachsenheim führt die Telekom laut Stadtsprecherin Nicole Raichle Arbeiten für den Glasfaser-Ausbau in verschiedenen Bereichen durch. „Häfnerhaslach, Spielberg und Ochsenbach sind nahezu flächendeckend durch VDSL der Deutschen Telekom versorgt. Im Bereich Hohenhaslach ist lediglich der zentrale und südliche Bereich durch VDSL versorgt. Der äußere Bereich kann auch hier als unterversorgt bezeichnet werden“, erklärt Raichle. In Kleinsachsenheim sei eine Versorgung mit VDSL durch die Firma Omnidat gewährleistet. Weiterhin werden Teile von Groß- und Kleinsachsenheim durch den Kabelnetzbetreiber Unitymedia versorgt.

In Kooperation mit dem Landkreis und der Telekom werde grundsätzlich ein flächendeckendes Glasfasernetz in der Gesamtstadt angestrebt. Im Fokus stehen laut Raichle vor allem Schulen, Gewerbebetriebe und private Kunden mit einer Bitrate von unter 30 Mbit pro Sekunde. Im Eichwald sei aber schon schnelles Internet mit bis zu 100 Mbit flächendeckend vorhanden.

Gemmrigheim hat von sich Reden gemacht, weil die Gemeinde zwar dem Zweckverband des Landkreises beigetreten ist, sich aber nicht an die Telekom binden wollte. „Wir haben in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit der Telekom gemacht“, sagt Bürgermeister Dr. Jörg Frauhammer. Man habe lange Jahre kämpfen müssen, um überhaupt einen Ausbau mit Glasfaser hinzubekommen. „Als keiner bei uns etwas machen wollte, war die Zeag AG bereit uns mit Glasfaser zur versorgen“, erklärt Frauhammer. Das Heilbronner Unternehmen habe im Neubaugebiet Glasfaser bis an die Haustür und im Großteil des übrigen Gemeindegebiets Glasfaser bis an die Verteilerkästen gelegt. Mit dem aktuellen Stand sei man zufrieden in Gemmrigheim, sagt der Schultes.

Dem Zweckverband sei man beigetreten, weil man bei der künftigen Entwicklung vorne dabei sein wolle, am liebsten ohne die Telekom. „Wir werden bei uns sicherlich zunächst mit der Zeag sprechen. Das gebietet schon die Fairness“, sagt Frauhammer.