Der heilige Geist

Den heiligen Geist, der ja bekanntlich, oder auch nicht, an Pfingsten laut Bibel ausgesendet wurde, den könnten wir heutzutage auch gut gebrauchen. Vor allem die Tatsache, dass die Menschen, die ihn laut der Überlieferung empfangen haben, „mit fremden Zungen“ sprachen, also sich in allen möglichen Sprachen artikulieren konnten. Stelle man sich das einmal vor, was für ein Stimmengewirr das in einer S-Bahn oder im Bus wäre. Jeder Passagier spräche anders, man verstünde sich aber auch. Und das würde dazu führen, dass sich fremdsprachige Mitfahrer nicht laut unterhalten würden, in dem Glauben, es verstehe sie ja sowieso keiner. Dieses Phänomen, dass fremdsprachige Menschen in einer großen Gruppe sich fast anschreien, wäre dann passé. Oder noch besser: Alle Passagiere eines Abteils könnten sich miteinander unterhalten. Man verstünde sich und zwar nicht nur sprachlich.