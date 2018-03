Schwerpunkt Frühjahrsarbeiten Der Bürgermeister mit der Astschere

Kreis Ludwigsburg / Günther Jungnickl

Der Griff zu Astschere oder Sense ist dem Ingersheimer Bürgermeister Volker Godel von Jugend auf vertraut. Denn das hat er vom Vater, einem Handwerker, gelernt.

Der Großvater war noch selbst Landwirt und hat der Familie vier Streuobstgrundstücke in seiner Heimatgemeinde Leonberg-Warmbronn hinterlassen. Volker Godel hat sich gerade wieder vier oder fünf Stunden lang dort zu schaffen gemacht. „Pflegearbeiten“, betont er und meint damit den Baumschnitt. Denn die Zeit, in der man auch Bäume fällen und Hecken „auf Stock setzen“ durfte, ist Ende Februar abgelaufen.

Wann immer der Bürgermeister eine Gelegenheit findet – und das ist angesichts seines Berufs als Ortsoberhaupt und mannigfaltiger Ehrenämter nicht oft – sucht Godel seine Streuobstwiesen auf. Denn für ihn ist die Arbeit dort pure Entspannung.

In diesem Jahr sei es besonders schwierig gewesen, denn entweder lag noch Schnee in Warmbronn oder es war zu nass, als dass man dort hätte arbeiten können. In einem guten Jahr schaffe er zwei seiner Grundstücke und hoffe darauf, die Bäume der beiden anderen im nächsten Jahr pflegen zu können.

Auf die Frage, worauf es jetzt bei der Baumpflege ankomme, zeigt sich Godel in seinem Element. „Da gibt es verschiedene Lehrmeinungen“, sagt er. Doch grundsätzlich gelte die Formel: Eine Stammverlängerung und dazu noch drei oder vier Leitäste stehen lassen. Und dann so weit es geht „kräftig auslichten“, wobei aber das Fruchtholz mit den Knospen unbeschädigt bleiben sollte.

Und er zitiert erfahrene Kämpen des Baumschnitts: „Wenn‘s fertig ist, muss man einen Hut durchs Geäst werfen können.“ Auch sollten die Leitäste nicht zu breit herausragen, damit der Baum nicht instabil wird. Vor allem aber sollte man rechtzeitig einer Überalterung vorbeugen, damit es nicht zu gefährlichem Ast­bruch kommt.

Und wohin mit dem Astschnitt? Für Volker Godel erledigen das – wie auch die Apfelernte – seine Geschwister und ihre Familien. Der Astschnitt kommt so gebündelt auf den nächsten Häckselhof. Voraussetzung für die Arbeit in den Wintermonaten sei jedoch in erster Linie gutes Werkzeug. Das reicht von der Motorsäge bis zur Motorsense, von der Teleskop- bis zur ganz normalen Astschere. „Bei mir sind das schon ein paar tausend Euro, die ich investiert habe“, sagt er. Was den Kreisvorsitzenden der Obst- und Gartenbauvereine bekümmert, das sind zunehmend ungepflegte Streuobstwiesen. Weil es immer weniger Menschen gibt, die sich mit Baumschnitt gut auskennen. „Früher haben das vor allem die Älteren gemacht“, weiß er, doch davon gibt es immer weniger. Dabei gebe es genügend Schnittkurse bei den Obst- und Gartenbauvereinen wie auch von den Obstbauexperten des Landratsamts Ludwigsburg. Und was ist, wenn er selbst nicht mehr in der Lage ist, das auf den eigenen Streuobstwiesen zu erledigen. „Dann wird es genauso sein“, sagt Volker Godel fast resignierend.