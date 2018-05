Der „Bachelor“ steht im Tor

knz

Das Champions-League-Finale zwischen Real Madrid und Liverpool haben am Samstagabend weltweit etwa 160 Millionen Zuschauer live verfolgt. Meine Frau war nicht darunter und saß während des Duells stattdessen bei den Nachbarn – offenbar ebenfalls Fußball-Banausen – auf dem Balkon. Als Sportreporter, der das Endspiel mit drei fachkundigen Freunden geguckt hat, „zwang“ ich meine bessere Hälfte später dazu, die beiden denkwürdigen Treffer, die Liverpool-Keeper Loris Karius verschuldet hat, nachträglich im Internet anzusehen. Doch weder ein mitleidiger Kommentar („Der Arme, so ein bitteres Gegentor“) noch ein zumindest ansatzweises fachmännisches Urteil („Den hätte sogar ich gehalten“) kamen ihr über die Lippen. Dafür stellte meine Frau mit einem gelangweilten Blick auf den Bildschirm lapidar fest: „Dieser Karius sieht aus wie Paul Janke, der beim ,Bachelor’ mitgemacht hat.“ Das Traumtor von Gareth Bale per Fallrückzieher habe ich ihr dann gar nicht mehr gezeigt...