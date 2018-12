Rocker-Prozess Deal möglich: Totschlag statt Mord

Kreis Ludwigsburg / Bernd Winckler

„Wir befinden uns in der Zielgerade“. Der Anwalt des schwer verletzten Opfers sprach am Montag vor dem Stuttgarter Landgericht das aus, was sich auch die Richter erhoffen: Das Finale im Prozess um den versuchten Mord an einem 26-jährigen Kornwestheimer Kurden. Die fünf Angeklagten wollen jetzt Geständnisse ablegen, gegen moderate Strafzusagen der Richter. Damit ginge einer der spektakulären Fälle von brutalen Prügel- Messer-, und Machetenangriffs in der Dorfwiesenstraße in Kornwestheim juristisch dem Ende zu. Nach sechswöchiger Hauptverhandlung, in der bislang erst einer der Angeklagten Angaben machte und vor allem energisch bestritt, Mitglied der berüchtigten Osmanen Germania BC zu sein, gab es erste Verständigungsgespräche zwischen Gericht und den Verteidigern. Die Strafkammer hat die Frage aufgeworfen, ob der brutale Überfall vom Abend des 12. Februar in der Dorfwiesenstraße in Kornwestheim tatsächlich als versuchter Mord zu werten ist, oder nur als versuchter Totschlag. Dann seien auch Strafen teilweise im bewährungsfähigen Bereich machbar, vorausgesetzt, dass die Angeklagten geständig sind, wie die Vorsitzende Richterin deutlich machte.

Wichtiger Zeuge erwartet

An diesem Dienstag erscheint im Parallel-Verfahren gegen acht Osmanen-Rocker im Stammheimer Gerichtsaal ein Zeuge, der womöglich auch zu der Kornwestheimer Tat viel sagen könnte. Allerdings hat der Mann aufgrund eigener Verstrickung ein Aussageverweigerungsrecht. Falls er aussagt, könnten beide Prozesse ein rasches Ende finden.

Weiteres Schweigen im Kornwestheimer Fall wäre übrigens auch für die fünf Angeklagten nicht mehr sonderlich ratsam, nachdem durch Zeugenaussagen der Sonderermittler bereits zu viele Indizien vorliegen. Eine Kriminalbeamtin berichtete von einer Wohnungsdurchsuchung bei einem der Angeklagten: In seinem Briefkasten soll eine Waffe deponiert gewesen sein. Im Wohnzimmer lag eine Sturmmaske und der Schlüssel zu einem 100 000 Euro teuren Mercedes – ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark der Firma Daimler, der in der Tiefgarage des Kornwestheimer Wohnkomplexes stand. Die Frage, wie er zu dem Auto kam, blieb bislang unbeantwortet. Vielleicht werden dazu in den Geständnissen, die an einem der nächsten Verhandlungstermine abgegeben werden, alle diese Rätsel gelöst.