Gemeinderat Das Neckarufer in Hoheneck wird umgebaut

Das Neckarufer in Hoheneck wird umgebaut

Ludwigsburg / Uwe Roth

Das Neckarufer entlang des Ludwigsburger Stadtteils Hoheneck wird neu gestaltet. Der Bauausschuss des Ludwigsburger Gemeinderats hat am Donnerstag dafür knapp zwei Millionen Euro Gesamtprojektkosten genehmigt. Die ursprüngliche Kalkulation hatte bei etwa 1,4 Millionen Euro gelegen.

Hochpreisige Angebote

Baubürgermeister Michael Ilk begründete in der Sitzung die von allen Fraktionen als erheblich kritisierte Kostensteigerung im Wesentlichen mit hochpreisigen Angeboten. Baufirmen seien derzeit gut ausgelastet und könnten die Bedingungen diktieren. Außerdem sei die Entsorgung des Aushubs und des belasteten Materials „überproportional“ teuer geworden. Letztlich sei lediglich ein einziges Angebot für die reine Umgestaltung (ohne zum Beispiel Entsorgung) über 1,2 Millionen Euro bezahlbar gewesen, so Ilk. Der Auftrag geht jetzt an ein Unternehmen aus dem Ostalbkreis.

Hauptsächlich wird der Bereich um die Schiffanlegestelle naturnäher gestaltet. Ein bislang von Fußgängern und Radfahrer gemeinsam genutzter Uferweg wird gesplittet, da dieser Teil des Neckarradwegs ist und immer stärker genutzt wird. Die Stadtverwaltung erhofft sich mit der Renaturierung einzelner Uferabschnitte „eine Gutschrift“ auf ihrem Ökokonto mit einem Gegenwert von 100 000 Euro. Die gleiche Summe kommt vom Verband Region Stuttgart aufs Stadtkonto. Aus dem Wirtschaftsministerium erwartet die Verwaltung weitere 153 000 Euro. Um 600 000 Euro vom Land werde noch gerungen.

Priorität Wohnungsbau

Die Grünen-Fraktion stimmte gegen die Bauarbeiten, die im April beginnen sollen. Christine Knoß begründete die Ablehnung wie folgt: Das Projekt könne „einige Jahre problemlos warten“, bis es eventuell wieder günstigere Angebote auf dem Markt gebe. Den ökologischen Mehrwert nannte sie zudem „umstritten“. Die Stadt habe beschränkte personelle Ressourcen und solle sich derzeit auf den Bau von Wohnungen konzentrieren. Das habe für die Grünen Priorität.

SPD-Fraktionschef Margit Liepins bemängelte, dass nach der Umgestaltung dort keine Flusskreuzfahrtschiffe mehr anlegen könnten. Die neue Anlegestelle wird für die bis zu 130 Meter langen Boote auf der anderen Uferseite gebaut und befinde sich dann zwischen einem privaten Schrottplatz und dem Recyclinghof des Landkreises. Das sei für Schiffstouristen, die das Schloss und die Innenstadt besuchen wollten, doch kein schöner Empfang, befand Liepins und fragte nach Möglichkeiten, die Umgebung optisch aufzuhübschen.

Bürgermeister Ilk betonte, die bisherige Anlegestelle in die neue Gestaltung einzubinden, sei „ein unglaublich baulicher Aufwand“ und finanziell nicht zu tragen.