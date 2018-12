Kreis Ludwigsburg Das Ludwigsburger Schloss strahlt auch in der Dunkelheit

Kreis Ludwigsburg / bz

Dem Lichterglanz in der dunklen Jahreseit widmet sich die BZ in ihrem heutigen Schwerpunkt. Auf den folgenden Seiten werden Gebäude präsentiert, die im Winter besonders beleuchtet werden und so für festliche Stimmung sorgen. Den Anfang macht das Residenzschloss Ludwigsburg, dessen Hof von vielen Lichtern erhellt wird. Das Schloss präsentiert sich heute nicht mehr in seiner ursprünglichen barocken Gestalt. Architektur und Raumausstattung wurden – in knapp 100 Jahren – von drei aufeinander folgenden Stilepochen geprägt: vom Barock über das Rokoko bis zum Klassizismus. Die Anlage des Residenzschlosses steht in der Tradition der böhmisch-österreichischen Baukunst des 17. Jahrhunderts.