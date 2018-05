Mineralwasser Das Lebensmittel aus der Tiefe

Sersheim / Andreas Lukesch

Leitungswasser ist in Deutschland bedenkenlos trinkbar, aber es muss in der Regel aufbereitet werden, da es aus Grundwasser oder Oberflächenwasser gewonnen wird.

Mineralwasser hingegen darf nicht behandelt werden. Also muss es aus Quellen stammen, die vor Verunreinigungen geschützt sind und direkt am Quellort abgefüllt werden. Eines von mehreren Getränke-Unternehmen im Landkreis tut dies im großen Stil. Die Winkels-Gruppe mit Sitz im Eichwald gewinnt den Rohstoff für ihr bekanntestes Mineralwasser „alwa“ aus rund 60 Meter tiefen Quellen mitten im Naturpark Stromberg-Heuchelberg und füllt ihn im eigenen Brunnenbetrieb in Sersheim ab – und das seit Jahrzehnten, genauer seit 1973.

Sind Mineralwasserquellen also unerschöpfliche Rohstofflieferanten oder sind die Vorkommen irgendwann einmal ausgeschöpft?

„Es gibt zwei Arten von Quellen, regenerative und nicht regenerative“, erklärt Denise Kaufmann von Winkels. „alwa“ stamme aus einer regenerativen Quelle mit einer permanenten Umwälzung, also einem Nachfluss, der für bleibende Wasserqualität sorgt und so stark ist, dass „wir theoretisch sogar mehr Wasser entnehmen könnten“.

Die Entnahmemengen werden ebenso strikt gesetzlich reguliert wie die Bohrgenehmigungen nur nach intensiver Prüfung und vielen Gutachten ausgestellt werden. Natürlich wird auch die Qualität einer fortlaufenden Prüfung unterzogen. Letztere ist in der Regel über jeden Verdacht erhaben. Mineralwasser in Deutschland gilt als sehr hochwertig.

Aber was macht den Unterschied aus?

Es sind die enthaltenen Mineralien, die den Unterschied ausmachen, wie Kaufmann erläutert. Und deren Anreicherung hängt von den Gesteinsschichten ab, durch die das Oberflächenwasser muss, ehe es sich manchmal nach Jahrhunderten oberhalb einer wasserundurchlässigen Schicht sammelt. „alwa“ zum Beispiel sammelt die Mineralien beim Durchlauf durch einen Gipskeuper auf, was den vergleichsweise hohen Kalzium- und Magnesiumgehalt erklärt.

Winkels „Aqua Vitale“ hingegen kommt aus Muschelkalkgestein und ist damit laut Kaufmann etwas niedriger mineralisiert.

Wie groß sind die Geschmacksunterschiede verschiedener Ursprünge?

Offenbar sehr groß, jedenfalls wenn die Tagesform stimmt. Das meint Winkels-Wassersommelier Martin Metzinger. Wer einen guten Geschmackssinn habe, könne die Unterschiede erkennen, die sich vor allem an den prägnanten Inhaltsstoffen Natrium und Magnesium festmachten.