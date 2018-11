Sagen aus dem Landkreis Das Holma’le verwandelt Kreuzer in Goldduplonen

Ingersheim / Jörg Palitzsch

Vor gut fünf Jahren fand in Großingersheim ein ungewöhnlicher Diebstahl statt. 2014 gründete sich die „Erste Fasnetszunft Holma’le“, die sich die Geschichte um den Fährmann und ein kleines eiliges Männlein praktisch einverleibte.

Die Fasnetzunft machte dieses geisterhafte „Holma’le“ zu seiner Symbolfigur – und zu einem Dämonen, der regelmäßig zum Fasching zum Leben erweckt wird.

Keine Brücke über den Neckar

Dabei hat das „Holma’le“ der Sage nach eigentlich einen ganz sympathischen Hintergrund. So führte früher bei Hessigheim und Mundelsheim noch keine Brücke über den Neckar.

Das Übersetzen besorgte ein Fährmann, den man an der Furt des Neckars, eine Flachstelle am Wasser, mit den Worten „Hol, hol über“ rufen musste. Eines Abends war der Fährmann schon zu Bett gegangen, als es laut „Hol, hol über“ durch die Nacht schallte.

Der Fährmann stand auf, machte sich auf den Weg und mit seiner Fähre (früher „Fahr“ genannt) auf zum anderen Ufer des Neckars. Dies könnte unterhalb des Schreyerhofes gewesen sein, wo es einst noch ein Holzboot als Fähre gab.

Am anderen Ufer angekommen, stieg ein kleines Männlein ins Fahr, das während der Überfahrt schwieg. Mit jedem Schlag ins Wasser wurde das Gefährt schwerer, dass der Fährmann fast glaubte, er versinke im Neckar. Plötzlich war das Männlein verschwunden. An seinem Bootsplatz lag allerdings ein Kreuzer, der in der Nacht wie ein helles Feuer leuchtete.

Als er nach Hause kam, wollte seine Frau wissen, wen er da denn habe übersetzen müssen. „Das Holma’le“, sagte der Fährmann. Und dafür habe er einen Kreuzer bekommen, der hell gefunkelt habe. Als Beweis zog er das Geldstück aus der Manteltasche – und siehe da – es hatte sich in reinstes Gold verwandelt. Doch dabei blieb es nicht. Auch seine anderen Kreuzer hatten sich in lauter Gold verwandelt.

Seitdem, so die Sage, rief das „Holma’le“ in der Nacht mit „hol, hol über“ noch oft nach dem Fährmann, der den Geist aber nie wieder für eine Überfahrt ins Fahr nahm.

Die „Erste Fasnetszunft Holma’le“ aus Ingersheim hat die Sage für sich selbst etwas weiter­entwickelt und für den Fasching auch die entsprechenden Figurengruppen geschaffen. Die Symbolfigur „Holma’le“ hat mit der Wiesentalhexe eine Frau bekommen. Das Paar bringt die Bruthexen zur Welt, die vom Fährmann beschützt werden. Damit schließt sich der Sagen-Kreis wieder.

Wer alle Figuren sehen will, hat am Samstag, 16. Februar 2019, die Möglichkeit dazu. Um 13 Uhr stürmt die Zunft das Rathaus, um 16 Uhr gibt es einen Umzug und um 18 Uhr eine Hexenparty in der SKV-Halle. Vielleicht steckt unter all den Masken ja der echte Geist „Holma’le“ aus der Sage.