Juliana von Lüttich hatte 1209 eine Vision: Sie sah den Vollmond, der an einer Stelle einen dunklen Fleck hatte. Sie erzählte, dass Christus ihr erschienen sei und erklärt habe, der Mond sei das Kirchenjahr und der schwarze Fleck das Fehlen eines Festes, mit dem er gefeiert werde. Sie solle ihm ein Fest bereiten. So erklärt es der Sachsenheimer und Sersheimer katholische Pfarrer Sunny Muckumkal. Fast 40 Jahre später, so Muckumkal, habe der damalige Papst Urban Fronleichnam zum Fest der Gesamtkirche erhoben. Alljährlich feiern die Katholiken auf der ganzen Welt am Donnerstag nach dem Dreieinigkeitssonntag, der auf Pfingsten folgt, das „Hochfest vom Leib des Herrn“ – Fronleichnam. Daran erinnert auch der Name des Festes; denn die mittelhochdeutschen Wörter „vron“ und „licham“ bedeuten „Herr“ und „Leib“.

Christus ist bei den Menschen

Sunny Muckumkal erklärt den Sinn des Festes ganz weltlich: „In Indien, wo ich herkomme, feiern die Hindus das Jahr über unzählige Feste, bei denen die Statuen der Heiligen in einer Prozession durch den Ort getragen werden und die Christen feiern ein Fest, um den Leib des Herrn zu feiern. Das ist die Idee hinter Fronleichnam.“

Bis 1264 habe man den Gottesdienst ausschließlich in geschlossenen Räumen, also den Kirchen, gefeiert. An Fronleichnam aber, „gehen wir zu den Menschen“, so der Pfarrer. Im übertragenen Sinne könne man sagen, so Muckumkal, Christus gehe zu den Menschen. Gezeigt wird dies durch die Monstranz, in der das Allerheiligste in Form einer Hostie durch die Straßen getragen wird. „Christus ist mitten unter uns“, sagt Muckumkal. Der Pfarrer trägt die Monstranz, geschützt durch einen Baldachin. Die Prozession „zeigt die Ehrfurcht vor dem Herrn, er wird wie ein König durch die Straßen geführt“, sagt Sunny Muckumkal.

In stark katholisch geprägten Gegenden wird die Prozession vor vielen Häusern mit Blumenteppichen empfangen. Früher, so Muckumkal, sei es für viele Bürger eine Ehre gewesen, einen Blumenteppich zu gestalten, da hätten die Nachbarn zusammen tagelang daran gesessen.

In Sersheim, wo Muckumkal in diesem Jahr die Prozession anführen wird, wird es zwei Blumenteppiche geben, einen am Ausgangspunkt, in der Dorfmitte. Diesen gestalten die Mütter der diesjährigen Kommunionkinder, die auch den Zug in ihren Kommunionskleidern begleiten und Blumen werfen werden. Einen wird es, „falls wir genügend Blumen zusammenbekommen“, so Muckumkal, an der Sersheimer Kirche geben.

Der Zug soll schon, so der Pfarrer, dem mittelalterlichen Ursprung gemäß, dem Zug eines Königs zu seinem Volk ähneln. Im Anschluss wird dann gemeinsam gefeiert. „Das war ja die Grundidee der heiligen Johanna von Lüttich, das die Christen den Herrn, der immer mitten unter ihnen weilt, feiern wie einen König“, sagt Pfarrer Sunny Muckumkal.